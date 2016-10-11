Спецслужбы обезвредили «террористов», появившихся в темниковском лесу

14 октября в лесном массиве вблизи села Тарханы Темниковского района местные жители заметили группу неизвестных с тяжелыми рюкзаками и автоматами. По описанию внешности один из них был опознан как террорист, находящийся в федеральном розыске. Информация была направлена в УФСБ РФ по РМ.

Руководством Оперативного штаба в РМ на экстренном заседании было принято решение о проведении спецоперации по поиску и нейтрализации террористов. На поиски бандгруппы были направлены силы правоохранительных органов. При проведении поисковых мероприятий преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам подразделений специального назначения, выделенных УФСБ РФ по РМ, МВД по РМ и УФСИН РФ по РМ. Во время боя террористы были обезврежены. Такой сценарий отрабатывался во время антитеррористических учений в Мордовии.

В поисковых мероприятиях задействовались беспилотный летательный аппарат Главного управления МЧС России по РМ, кинологическая служба МВД по РМ. Особенностью антитеррористического учения стало участие в нем подразделений недавно образованной нацгвардии, сформированных на базе ОМОН и СОБР МВД по РМ.

УФСБ, МВД России по Республике Мордовия обращают внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения массовых мероприятий. Не оставляйте без внимания бесхозные предметы, брошенные в поездах, автобусах, троллейбусах, на остановках, стадионах, рынках, магазинах и в других местах массового пребывания граждан. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов просим сообщать по телефонам: УФСБ - 28-28-28, 28-88-88, МВД - 47-77-71 или 02 (112).

Помните, что активная гражданская позиция, грамотные действия каждого из нас помогут сохранить жизнь и здоровье граждан.