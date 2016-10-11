Татьяна Навка научит говорить «Я»

В Москве состоялась презентация школы талантов «Я» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Известную спортсменку пришли поддержать не только звезды отечественного шоу-бизнеса, но и близкие. Для гостей перед входом расстелили красную дорожку. В торжественном мероприятии приняли участие Максим Фадеев, Наргиз, Жасмин, Катя Лель, Анна Семенович, Татьяна Терёшина, Бедрос Киркоров и другие известные личности.

Небывалый ажиотаж вызвало появление на мероприятии человека, далекого от шоу-бизнеса, - пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Но обо всем по порядку…

Ради детей

На презентацию первой приехала Татьяна Навка - как оказалось, сразу после тренировок в телевизионном шоу Первого канала «Ледниковый период». Напомним, что там спортсменка катается в паре с молодым актером Андреем Бурковским.

- Сегодня открывается уникальная школа всестороннего гармоничного развития детей, где они могут попробовать себя в разных направлениях: музыке, танцах, рисовании, актерском мастерстве, языках, спорте, - рассказала Татьяна. - Я счастлива быть куратором этого проекта и с удовольствием буду заниматься с детьми, давать мастер-классы. Так важно, чтобы они развивали свои способности, учились не бояться сложных ситуаций, воспитывали в себе лидерские качества и жили в мире креатива и творчества. В каждом человеке обязательно есть талант - я в этом уверена. Часто мы, родители, в житейской суете не можем разглядеть способностей собственного ребенка. Поэтому мне очень хочется помогать детям раскрывать заложенные в них таланты и развивать их. В будущем планируем расширять сферу своей деятельности: подобные школы появятся не только в Москве, но и в регионах.

Поддержка дочери и мамы

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова - двухлетняя Надя - осталась дома с няней, а вот старшая дочь фигуристки от брака с Александром Жулиным - 16-летняя Саша - пришла на мероприятие, чтобы поддержать маму.

Сама девочка тоже пытается раскрыть свои таланты. Сначала Александра занималась теннисом, но получила травму, которая не дала ей продолжать совершенствовать навыки в этом виде спорта. Зато сейчас Саша прекрасно поет и даже записала музыкальный клип. На мероприятии девочка с удовольствием общалась с одним из самых известных композиторов и музыкальных продюсеров - Максимом Фадеевым.

- У младшей дочери все впереди: она еще очень маленькая, чтобы говорить о том, кем станет, - разоткровенничалась с нами Татьяна Навка. - Через год, когда ей будет три, я обязательно попробую поставить ее на лед. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока же ей хватает занятий гимнастикой и английским. А Саша занимается музыкой с педагогом по индивидуальному плану, так как сейчас главное - хорошо окончить общеобразовательную школу, а дальше будет видно: перерастет ее увлечение музыкой в основной вид деятельности или останется хобби…

Надежная опора

Дмитрий Песков редкий гость на светских мероприятиях и вместе с супругой появлялся на публике только на самых важных из них: на открытии главного катка России на Красной площади, вручении кинопремии «Золотой Орел». Но сейчас не мог оставить без внимания презентацию школы юных талантов, которую курирует супруга. Дмитрий Сергеевич приехал с небольшим опозданием и с удовольствием посмотрел выступления звезд, которые приняли участие в презентации.

- Организация досуга детей - большая проблема, я могу судить по многим современным детям, - сказал Песков. - Ребенка спрашиваешь: «Чем ты увлекаешься?» - а он не может ответить. Поэтому задача взрослых - выяснить, что ваши сын или дочь умеют делать лучше всего. Помочь им развить лучшее, что в них заложено, и направить в нужную сторону.

Гости праздника

Многие из артистов, которые приехали поддержать и поздравить Татьяну Навку, вспоминали, как начинали свой путь на сцену. Так, Жасмин, призналась, что петь стала благодаря бабушке.

- Она часто брала меня на городские праздники, куда по горским обычаям приглашаются все родственники и соседи - вспоминает Жасмин. - Я была всегда в нарядных платьях и по классическому сценарию вставала на стул и начинала петь. Потом неизменно раздавались аплодисменты.

У Наргиз Закировой день презентации школы совпал с днем рождения. Артистка свой праздник старалась не афишировать, но с удовольствием вспоминала, как начиналась ее карьера. Напомним, что Наргиз - из музыкальной семьи: дед был родоначальником узбекской оперы, дядя Фаррух - основатель известного в советское время ВИА «Ялла», дядя Батыр - знаменитый узбекский певец и актер, мать - певица, отец - музыкант.

- Я фактически родилась за кулисами, - рассказала Наргиз. - В детстве озвучивала бегемота Катю в мюзикле «Синбад-мореход». Еще я часто устраивала дома концерты для гостей - в качестве микрофона у меня была швабра, облепленная блестками…

Певица Катя Лель рассказала об успехах семилетней дочери Эмилии, с которой пришла в этот вечер на мероприятие.

- Девочка у меня творческая, - с радостью говорит Лель. - Она учится в музыкальной школе имени Кабалевского, причем поступила туда сама. Ей очень нравится играть на фортепиано и петь. Но в любом случае свою судьбу она выберет сама.

Сюрприз от Киркорова

Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление сына Филиппа Киркорова - четырехлетнего Мартина. Его вместе со старшей сестрой Аллой-Викторией, которой в конце ноября исполнится пять лет, привез в школу талантов дедушка Бедрос Киркоров. Сам Филипп не смог присутствовать на мероприятии, так как находился в этот день на гастролях с шоу «Я» в Смоленске. (То, что школа Навки и шоу Киркорова называются одинаково, простое совпадение.) Но по его просьбе отец запечатлел на видео первое выступление Мартина. Мальчик вначале немного стеснялся зрителей и фотовспышек, но сумел собраться и станцевал на ура.

- Дети, конечно, смущаются, они никогда раньше не видели такого количества людей, - отмечает Бедрос Киркоров. - Но здесь много детей, поэтому они быстро освоились, и видите, как вместе с другими носятся тут по площадке. Конечно, Мартин еще совсем маленький, и разобраться, какие у него таланты, пока сложно. Но в будущем он сможет попробовать себя в любом виде деятельности - и выбрать то, что больше всего нравится.

Вечер завершился появлением праздничного торта, попробовать который смог каждый гость символического дня рождения школы талантов «Я».

А Филипп Киркоров, уже после того как увидел видеозапись выступления сына, написал на своей страничке в одной из социальных сетей:

«Я впервые вышел на сцену вместе с отцом Бедросом, когда мне было 5 лет. Сейчас мой 4-летний сын Мартин дебютировал на сцене, а в зале его поддерживал все тот же Бедрос - правда, уже дедушка. Некоторые вещи в нашей семье повторяются…».