Религиозный деятель Рафик Ахметов признал вину

Дело 48-летнего председателя белозерского мусульманского общества «Шабан» Рафика Ахметова передано в суд. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере военкому Ромодановского и Лямбирского районов. Религиозный деятель за 150 тысяч рублей и пакет с продуктами хотел отмазать от армии племянника и сына друга.

- Рафик Ахметов позвонил начальнику отдела военного комиссариата РМ по Ромодановскому и Лямбирскому районам Виталию Кузякину и в беседе заявил, что хотел бы решить вопрос об освобождении своего племянника и сына друга от армии, - рассказал «ВС» руководитель Пролетарского межрайонного следственного отдела СКР по РМ Алексей Коняшкин. - Ахметов сказал, что племянник якобы женится и в армию ему никак нельзя. В беседе он заявил, что зайдет к военкому на следующий день, чтобы обсудить решение этого вопроса. Виталий Кузякин сразу после этого сообщил о разговоре с председателем религиозной общины сотрудникам УФСБ по РМ. В тот же день в кабинете военкома были установлены видеокамера и микрофоны. Ахметов приехал в Лямбирь и зашел в служебный кабинет к Кузякину на следующий день, как и обещал. Явился он не с пустыми руками, а с пакетом продуктов. В нем находились конфеты «Ассорти», чай «Чемпион» и кофе «Давидофф». Любопытно, что на каждом из предметов был прилеплен ценник. Общая стоимость продуктов составила 895 рублей. Видимо, Ахметов решил забросить пробный шар - если начальник отдела военного комиссариата РМ возьмет пакет, потом можно вести речь и о деньгах. Стоимость пакета с продуктами составляла меньше 1 тысячи рублей, а значит, из-за малозначительности преступления в случае чего не закончилось бы даже уголовным делом. На записи из кабинета военкома видно, как Ахметов пытается вручить пакет Кузякину, но тот едва ли не бегает от него по всему кабинету. В итоге Ахметов положил продуктовую взятку в кресло военкома и удалился. На следующий день Ахметов снова позвонил Виталию Кузякину и предложил встретиться, чтобы окончательно все решить. При этом сказал, что в кабинете встречаться неудобно, и предложил выбрать нейтральную территорию. В тот момент военком находился в Саранском военкомате на Светотехстрое и предложил встретиться через час на парковке у Центра олимпийской подготовки по улице Победы. За это время спецслужбы оборудовали автомашину военкома видеоаудиотехникой. В салоне автомобиля Ахметов и передал Кузякину 150 тысяч рублей. После чего был задержан с поличным.

Во время ареста Ахметов воспользовался своим конституционным правом и отказался давать пояснения. Однако после нахождения в СИЗО, куда его отправил суд, религиозный деятель передумал молчать и признал вину полностью. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.