Начальника СИЗО осудили за мелкую взятку

Рузаевский районный суд приговорил 40-летнего бывшего начальника СИЗО-2 УФСИН России по Мордовии Андрея Цапова к штрафу в 150 тысяч рублей за взятку в 10 тысяч рублей.

По версии следствия, в декабре 2014 года родственник одного из осужденных предложил начальнику рузаевского СИЗО заключить сделку. По ней он передавал имущество ранее содержавшегося в следственном изоляторе родственника в пользование одному из арестованных, находившихся в СИЗО. Из этого имущества по распоряжению начальника арестанту перешли телевизор, декодер, пульт, антенна и холодильник. Все это добро разрешено иметь осужденному, но для следственно-арестованных есть свои ограничения. Взамен Цапова попросили посодействовать в обеспечении облегченного режима содержания сидельцу, заодно родственник накинул за «услугу» 10 тысяч рублей. Начальник СИЗО согласился.

Противоправная деятельность подполковника внутренней службы была выявлена и пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по региону при содействии отдела собственной безопасности республиканского УФСИН. Расследованием уголовного дела занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ. Позже статью «Получение взятки» переквалифицировали на более мягкую «Мелкое взяточничество». В итоге суд признал Цапова виновным и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Поскольку преступление было совершено в момент действия амнистии, то бывший начальник СИЗО был освобожден от наказания. В связи с амнистией с него также снята судимость.