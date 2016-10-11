Территория танца

На прошлой неделе Cаранск стал территорией танца. В выходные очередная «Лиса» порадовала зрителей хореографическим разнообразием, а начали танцевальный марафон в среду артисты балета Музыкального театра имени И.М. Яушева новым танцевальным шоу «Территория».

Автор идеи и хореограф-постановщик Алексей Батраков так представил свое детище: «Территория» - это место, где люди проверяются на прочность, необозримое пространство человеческих отношений, где каждый готов поставить на карту все, включая собственную жизнь. Это танцевальное шоу с уличными схватками и борьбой противоположностей, здесь много доброго, веселого… и, конечно, любовь!». Для своей постановки Батраков выбрал музыку Иоганна Штрауса, Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, Яна Сибелиуса, Вангелиса и современного канадского композитора Даниеля Памбертона. Сценограф шоу Владимир Фурсов и художник по костюмам Светлана Тундавина идеей автора прониклись и сделали территорию танца яркой и современной.

Танцевальное шоу Батракова - территория молодых, и зрители, пришедшие в этот вечер в Театр оперы и балета, в подавляющем большинстве своем представляли молодое поколение горожан. Современные ритмы и произведения классиков автор представил в сменяющих друг друга хореографических номерах, связанных одной темой - любовью. Артисты мордовского балета показали свое мастерство в современной хореографии и классическом балете. И если последнее в их исполнении мы видим довольно часто, то «уличные» танцы - впервые.

Зрители на «Территории» открыли для себя новые имена. Балетная труппа в этом году пополнилась молодыми артистами из Якутии, они танцевали «Фигуристов» под музыку Цфасмана. Запомнили поклонники балета и Максата Толомушева с номером «Тень». Максат этим летом вместе с Наталией Царевой участвовал в Международном конкурсе «Молодой балет мира» в Сочи. Но, к сожалению, они были вынуждены сняться с конкурса после первого тура из-за травмы, полученной партнером на репетиции. Превозмогая боль, он вышел на сцену и порадовал всех своим выступлением. После этого артист получил приглашение принять участие в кастинге на роль Рудольфа Нуриева в фильме о прославленном танцовщике, съёмки которого начнутся в следующем году.

«Территория», судя по программке, задействовала всю балетную труппу театра. В этом шоу у поклонников классического балета есть возможность увидеть любимых артистов в непривычных образах.

Галина БАЛАШОВА

