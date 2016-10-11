Чтобы работа не убила охоту

Чтобы хорошо жить, нужно много работать. Для большинства россиян это единственный вариант удержаться на плаву. В результате люди самых разных профессий становятся «трудоголиками поневоле». Но это не может не сказаться и на здоровье в целом, и на интимной сфере в частности. О том, как сохранить здоровье в погоне за материальными благами и профессиональными успехами, рассказывает известный врач-сексолог, психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук.

- Евгений Александрович, как, на ваш взгляд, трудоголизм может влиять на сексуальность мужчины или женщины?

- Природа заинтересована в крепком и здоровом поколении, которое придет на смену сегодняшнему. И через гормональные механизмы она «допускает к сексу» самых сильных, здоровых, умных. Если человек ведет активную жизнь, творит, созидает, ему нравится его работа - и в то же время он умеет переключаться и любит еще много чего кроме своей работы, то и в сексе у него, как правило, полный порядок. Творческие и сексуальные победы в чем-то схожи по эмоциям. Но бывает так, что работа поглощает человека полностью, становится всем, забирает его без остатка. Врачам-психотерапевтам давно известно о таком феномене, как «профессиональное выгорание». Если человек много месяцев, а нередко и лет работает на износ, то даже любимая работа со временем перестает приносить радость. Это особенно распространено в больших городах, где ненормированный рабочий день - норма, где бесконечные автомобильные пробки, масса отложенных до лучших времен дел… Ничего удивительного, что в таких случаях сексуальность может сходить на нет - природа словно рассматривает этого человека как неспособного обеспечить себя, а тем более других самым необходимым для жизни…

- Какая работа может считаться хорошей в плане сохранения сексуального здоровья?

- Психофизиологи считают, что идеальная работа должна содержать творческий компонент, не быть чрезмерно однообразной, давать человеку обозримую перспективу.

- Служебные романы - есть ли статистика относительно того, в какой профессиональной сфере их больше всего? И как сексологи относятся к такому виду отношений?

- Служебные романы появляются там, где у работников есть свободное время, где раздельнополый коллектив и есть молчаливое поощрение таких отношений окружающими. В случаях, если люди буквально живут на работе, но все же хотят любить - они начинают любить на работе. Из служебного романа могут родиться и хорошие, перспективные отношения, так как партнеры уже видели друг друга в «боевой обстановке». Тем не менее большинство романов распадается, и роман в таком случае играет роль переключения, встряски, своеобразной «физкультминутки». Для некоторых такая связь - это проявление инстинкта самосохранения, этакий антидепрессант.

- Евгений Александрович, существуют некоторые стереотипы относительно соотношения сексуального потенциала и профессии. Например, считается, что девушка из сферы обслуживания - «легкая добыча», всегда готовая к сексуальным контактам даже с малознакомыми мужчинами. Или, если вернуться к нашим звездам, мужчины-актеры славятся не постоянством, а многочисленными романами и победами на любовном фронте. Это устойчивые мифы - или все-таки некоторые профессии реально несут в себе элемент «неверности» и «всеядности»?

- Нельзя говорить о ста процентах таких совпадений. Тем не менее есть профессии, которые способствуют флирту и увлечениям, и подобное поведение в рамках конкретной профессии не осуждается, а поощряется. Конечно, представителям этих профессий труднее сохранять верность постоянным партнерам.

- А есть профессии, которые могут вредно сказаться на сексуальном здоровье?

- В отечественной сексологии подробно изучалось влияние режима работы на половую активность человека. И выяснилось, что у людей, которые по роду занятий вынуждены длительно воздерживаться от сексуальных отношений, например моряков дальнего плавания, по возвращении к нормальной жизни часто возникали различные сексуальные расстройства. У молодых мужчин это, как правило, ускоренное семяизвержение. А у более зрелых и пожилых - снижение сексуального влечения. Примечательно, что жены, ожидавшие супругов из дальнего плавания, нередко обвиняли эти обе группы мужчин в том, что они «ослабели», так как были им неверны и «истратили любовный пыл» на чужих женщин, которые в малом количестве присутствовали на судне. Хотя на самом деле у них происходила как детренированность, так и дезактуализация полового влечения.

- Многие женщины находят очень сексуальной военную форму. Это связано с тем, что она ассоциируется с силой?

- За последние 100 лет значение формы несколько снизилось - в связи с тем что появилось много других престижных профессий и люди стали выбирать удобство, а не статусность. Есть и еще одна причина. 100 лет назад платоническая составляющая отношений имела гораздо большее значение. А сегодня женщины все чаще предпочитают просто обнажаться. Обложки глянца украшают обнаженные модели, и они словно призывают читателей: «Чтобы стать успешной, как я, надо все с себя снять!». Другие женщины стали носить одежду мужчин и осваивать традиционные мужские профессии, и четкая граница между полами начала стираться... Тем не менее для многих людей форма до сих пор идентифицируется с успешной социализацией, принадлежностью к элитной группе. И чем сильнее эта группа - тем она выглядит сексуальнее. Недаром в эротических фантазиях обоих полов по-прежнему возникают персонажи в военной форме. Любая униформа имеет свой «имидж». Белый халат медсестры - ассоциация с заботливой мамой, от которой зависит жизнь ее ребенка. А если она еще в коротком халате, через который просвечивает кружевное белье, - какой мужчина устоит перед такой «формой»? И уж конечно, такому наряду проигрывает оранжевый жилет шпалоукладчицы. А парадный мундир военного с аксельбантами и белыми перчатками однозначно выигрывает против грязной униформы дворника. Важно и то, как человек носит форму: хорошая осанка, открытый взгляд, уверенность в движениях любому человеку придают шарм и сексуальность.

- А почему людей порой притягивают в сексуальном плане представители той или иной конкретной профессии?

- Сексуальные предпочтения в этом случае зависят от эротического багажа конкретного человека. Приятные воспоминания, связанные с сексуальной реализацией, чтением любовных романов или просмотром эротических фильмов, в которых присутствовал человек определенной профессии, закрепляются в памяти и становятся своеобразным «сексуальным стартером». Жизненный опыт у нас у всех разный, поэтому и сексуальные вкусы разные. Кому-то мил железнодорожник, кому-то - сантехник, а кому-то - капитан Грей. Тот, который из «Алых парусов»...

- А какие профессии гарантируют, что с сексуальной жизнью все будет в порядке?

- Профессии, которые позволяют человеку находиться в хорошей физической и эмоциональной форме, способствуют сексуальной активности. Те, которые предполагают работу на свежем воздухе, умеренные и регулярные физические нагрузки. В случаях, если работа требует частых умственных переключений, эмоционального драйва, если вокруг множество людей, настроенных на эту же волну, - это тоже позволяет держаться в тонусе. Таким образом, например, усталый и злой менеджер среднего звена часто менее потентен, чем веселый выспавшийся артист, окруженный творческими людьми. Тем не менее у некоторых звезд чрезвычайно насыщенная сексуальная жизнь со временем превращается в нудную работу, и нервная система включает защитные механизмы. У таких людей даже появляется сексуальная аверсия - негативное отношение к партнерам и сексуальным отношениям в целом.

- Но есть и профессии, которые физически человека не изматывают, но не дают ему возможности раскрыть весь свой потенциал - например, билетерши, библиотекари, да те же офисные служащие, которые работают «от звонка до звонка», и даже врачи стационаров, которые день и ночь проводят на рабочем месте… Для них даже найти партнера становится непосильной задачей. Что делать людям таких «закрытых» профессий?

- Действительно, такая проблема есть… Если, например, женщина весь день проводит в кабинете, домой едет на автомобиле, из дома никуда не выходит - она просто начинает забывать мужчин. Она уже не знает, как это: флиртовать, стрелять глазками, интересоваться противоположным полом… Конечно, такая ситуация не способствует половой активности. Если человека такая жизнь не устраивает, если она отличается от того сценария, который он «разработал» на заре своей молодости, то он должен попытаться изменить что-то в лучшую сторону. Врач-сексолог или хороший психотерапевт может в этом случае эффективно помочь.