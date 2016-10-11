В ПЯТИ ОЧКАХ ОТ «ДЕСЯТКИ»
С ничейным исходом завершилось противостояние «Мордовии» и второй команды «Зенита». Никто не выиграл, но, естественно, гости могут быть больше довольны таким результатом, нежели хозяева. Подопечные Владислава Радимова смогли отыграть два мяча. Решающим фактором оказался выход на замену Алексея Гасилина. Один из главных действующих лиц бомбардирской гонки ФНЛ стал автором дубля. Ну, а всем нам жаль, конечно, что не смогли удержать преимущество в два мяча, добытое к истечению первого часа игры.
Между тем главным матчем 17-го тура, вне всяких сомнений, стал поединок в Воронеже. «Факел» добился волевой победы над гегемоном таблицы «Динамо». Быстрый гол от Кирилла Панченко, пропущенный уже на 8-й минуте, не сломал подопечных Павла Гусева, и они не только отыгрались, но и занесли себе на баланс три очка. Поединок со смачной вывеской собрал эксклюзивную аудиторию - 12900 зрителей. Беспорядки на трибунах - отдельная тема, не имеющая ничего общего с футболом.
До экватора рукой подать. Матч в Астрахани и стоящая в календаре вслед за ним встреча с кабардинским «Спартаком» определят, какое место займет «Мордовия» по итогам первой половины марафонской дистанции. Ноябрь станет тем промежутком до зимней паузы, за который предстоит сыграть еще пять матчей. Всего за 10 дней, с 30 октября по 9 ноября, необходимо будет трижды подряд сыграть в домашней обстановке. Все говорит за то, что данный отрезок и станет ключевым. Успешные результаты - гарантия подъема из зоны вылета. А вот отрицательное выступление способно сказаться на турнирных перспективах самым негативным образом. Но не надо думать о плохом. Важно собраться и выжать из себя максимум.
ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Разочарованы результатом. Немножко изменили тактику игры, намеренно отдали инициативу, зная, что в составе «Зенита-2» очень хорошие, техничные футболисты. Старались больше играть от обороны, использовать свои моменты. Многое в принципе получалось. Но после 2:0 на табло сыграли несколько неправильно. Надо было, конечно, увеличивать счет, имея к этому возможности. Впрочем, первый ответный гол вызывает большое сомнение. Боковой судья сигнализировал, что мяч вышел, и многие просто выключились, кто-то даже пошел помогать подниматься сопернику после столкновения. Однако игра продолжилась, и пошел опасный момент на наши ворота. Но все это опять же к вопросу концентрации на поле. Если не прозвучал свисток, надо доигрывать эпизод до конца. Второй гол также стал следствием нашей ошибки. В таких моментах надо выносить мяч, ликвидировать опасность - так, чтобы, как говорится, мышка не пробежала.
- Может, не стоило настолько прижиматься к своим воротам, ведя в два мяча?
- Да никто, собственно, и не прижимался. Наоборот, старались действовать повыше. Повторюсь, что в составе соперников много футболистов с яркими индивидуальными качествами. Если бы мы давали пространство, они бы создали еще больше неприятностей. Честно могу сказать, что нам не хватило техники в плане контратак. Когда выбегали вперед с численным перевесом, либо не могли качественно отдать пас, либо не получалось должным образом пробить. Хотя на тренировках мы все это отрабатываем.
Владислав РАДИМОВ, главный тренер «Зенита-2»:
- Думаю, такие матчи нравятся болельщикам. Мы сыграли хорошо, много времени владели преимуществом. Решили сыграть в открытый футбол с «Мордовией». У некоторых из ребят игра не получалась, и пришлось делать перестановки. В конце концов, удалось исправить положение, перейдя на схему 3-3-4 с четырьмя нападающими. Я думаю, что «Мордовия» к этому была не готова. Не могу сказать, что соперник создал много моментов, но те, что создал, реализовал.
- С чем связано то, что лидер атак «Зенита-2» первоначально остался в запасе?
- Гасилин и Евсеев только приехали из молодежной сборной. Надо понимать, что подобные вояжи истощают футболистов физически. Только такая причина.
- Как себя чувствует Зуев, которого унесли с поля на носилках?
- На фоне вырванной ничьи это самое печальное обстоятельство. У него сотрясение мозга, сейчас лежит в машине «скорой помощи». Первым желанием ребят, когда они пришли в раздевалку, было пойти его проведать. Но мы решили, что его лучше пока не беспокоить.
- При счете 0:2 верили, что сможете отыграться?
- Я в футболе столько прошел, столько увидел, что вера остается всегда. Впрочем, надо было делать перестановки. Мы угадали и с Гасилиным, и с четырьмя нападающими. Конечно, это был риск. Положительный знак, что верят прежде всего сами ребята. Во многом благодаря этому мы находимся в верхней части таблицы. Мы стараемся не мешать игрокам, а только помогать. И поэтому с такими командами, как «Мордовия», в которой собраны очень хорошие футболисты, мы играть не боимся.
- Хорошо, когда на поле есть играющий тренер?
- Безусловно. Всегда есть с кем посоветоваться. А еще Костя подсказывает парням, как правильно действовать. Во время разбора игры нередко останавливаю видео и ставлю Зырянова в пример. Когда он в неважной форме, сидит рядом со мной на скамейке. Но сейчас наш ветеран набрал отличные кондиции. Быть лучше Зырянова, чтобы попасть в состав, - считаю, что это сильный стимул для молодых игроков.