В ПЯТИ ОЧКАХ ОТ «ДЕСЯТКИ»

С ничейным исходом завершилось противостояние «Мордовии» и второй команды «Зенита». Никто не выиграл, но, естественно, гости могут быть больше довольны таким результатом, нежели хозяева. Подопечные Владислава Радимова смогли отыграть два мяча. Решающим фактором оказался выход на замену Алексея Гасилина. Один из главных действующих лиц бомбардирской гонки ФНЛ стал автором дубля. Ну, а всем нам жаль, конечно, что не смогли удержать преимущество в два мяча, добытое к истечению первого часа игры.

Между тем главным матчем 17-го тура, вне всяких сомнений, стал поединок в Воронеже. «Факел» добился волевой победы над гегемоном таблицы «Динамо». Быстрый гол от Кирилла Панченко, пропущенный уже на 8-й минуте, не сломал подопечных Павла Гусева, и они не только отыгрались, но и занесли себе на баланс три очка. Поединок со смачной вывеской собрал эксклюзивную аудиторию - 12900 зрителей. Беспорядки на трибунах - отдельная тема, не имеющая ничего общего с футболом.

До экватора рукой подать. Матч в Астрахани и стоящая в календаре вслед за ним встреча с кабардинским «Спартаком» определят, какое место займет «Мордовия» по итогам первой половины марафонской дистанции. Ноябрь станет тем промежутком до зимней паузы, за который предстоит сыграть еще пять матчей. Всего за 10 дней, с 30 октября по 9 ноября, необходимо будет трижды подряд сыграть в домашней обстановке. Все говорит за то, что данный отрезок и станет ключевым. Успешные результаты - гарантия подъема из зоны вылета. А вот отрицательное выступление способно сказаться на турнирных перспективах самым негативным образом. Но не надо думать о плохом. Важно собраться и выжать из себя максимум.