ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ГЛУХИХ В САРАНСКЕ

В столице Мордовии завершилась IV Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 1999 года рождения и младше. Общее число участников - около 500 человек из 38 регионов России.

Борьба за медали различного достоинства кипела в основном в уютных залах спортивного комплекса «Мордовия». В соревнованиях по дзюдо лучшей стала сборная Челябинской области, в плавании победила команда Башкортостана, в спортивном ориентировании «золото» завоевали спортсмены-инвалиды Свердловской области. Имена легкоатлетов-победителей - перед вами.

Юноши. 60 метров - Александр Корчагин (Якутия). 200 метров - Александр Корчагин (Якутия). 400 метров - Илья Жадан (Москва). 800 метров - Андрей Дубовских (Кировская область). 1500 метров - Андрей Дубовских (Кировская область). Эстафета 4 х 200 метров - Тюменская область. Прыжки в высоту - Константин Шапорев (Санкт-Петербург). Прыжки в длину. Александр Булко (Иркутская область). Толкание ядра - Данил Иванов (Свердловская область).

Девушки. 60 метров - Анастасия Актуганова (Челябинская область). 200 метров - Анастасия Актуганова (Челябинская область). 400 метров - Екатерина Мельник (Свердловская область). 800 метров - Яна Новокшонова (Кировская область). 1500 метров - Яна Новокшонова (Кировская область). Эстафета 4 х 200 метров - Свердловская область. Прыжки в высоту - Алина Витко (Санкт-Петербург). Прыжки в длину - Анастасия Титова (Марий Эл). Толкание ядра - Лиана Насибуллина (Марий Эл).