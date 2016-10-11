ПРЕДСЕЗОННЫЕ СТАРТЫ

15 и 16 октября в Саранске в рамках открытия зимнего соревновательного сезона прошли Всероссийские соревнования и Кубок Комплексной спортивной школы олимпийского резерва среди лыжников. В состязаниях участие приняли около 200 спортсменов, представлявших Мордовию, Чувашию, Марий Эл, Пензенскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.

Соревнования проводились с целью проверки функционального состояния как молодых спортсменов, так и лыжников, входящих в сборные команды страны. Уровень кондиций оценивал заслуженный тренер страны, старший тренер сборной России по резерву и главный тренер КСШОР Мордовии по лыжным гонкам Николай Седов.

Сравнивая сегодняшние результаты с показателями прошлых лет, можно сказать, что основной состав сборной Мордовии находится в хорошей физической форме. Наряду с этим определено, какие корректировки нужно вносить в планы подготовки и каким критериям уделять особо пристальное внимание.

Спортсмены республиканской КСШОР Ярослав Бякин, Игорь Федотов, Александра Трофимова, Карина Дудоладова, Владислав Балуев, Никита Горшенев, Артем Мальцев, Владимир Митрошин, Юлия Асташкина завоевали 16 наград - пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Победителями в абсолютном первенстве стали лыжник из Марий Эл Дмитрий Чекулаев и представительница Сарова Мария Трунова.

Член сборной команды Мордовии Алексей Петухов находится на сборе в Республике Саха (Якутия)

Тем временем спринтерский состав сборной России по лыжным гонкам под руководством Юрия Каминского проводит учебно-тренировочный сбор в Якутии. Благодаря особым климатическим условиям спортсмены, в числе которых член сборной команды Мордовии Алексей Петухов, приступили к подготовке на натуральном снегу. Перед Якутией ведущие российские лыжники побывали на Камчатке, а затем переедут в Финляндию. Впереди важные официальные старты - этапы Кубка мира ФИС и чемпионат мира, который с 22 февраля по 5 марта 2017 года примет финский город Лахти.