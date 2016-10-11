БОЛЬШОЙ КОМАНДОЙ НА ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

С 31 октября по 6 ноября в рабочем поселке Выездное Нижегородской области состоятся чемпионат и первенство России по классическому силовому троеборью. Заявки на участие в турнире подали 458 спортсменов из 46 регионов и 112 городов страны. Сильнейшие пауэрлифтеры Мордовии представлены во всех номинациях.

Честь региона-13 будут защищать мастера спорта международного класса Александр Колбин и Александр Бегеев (оба - Саранск), мастера спорта Павел Елисеев (Теньгушево) и Андрей Инин (Саранск). В женском соперничестве выступит Наталья Андреева (Саранск). В первенстве страны среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 23 лет выступят: Ольга Григорькина (Саранск), Сергей Чижиков (Саранск), Алексей Щанкин (Торбеево), Игорь Тетюшкин (Саранск), Александр Ильин (Торбеево), Максим Сагайдак (Саранск) и Егор Резепов (Саранск). В соревнованиях юношей и девушек (14-18 лет) нашу республику представят Максим Саргаев (Саранск), Виталий Коновальцев (Саранск), Сергей Володин (Торбеево), Михаил Курносов (Рузаевка), Максим Мухаев (Теньгушево) и Анастасия Расторгуева (Саранск).