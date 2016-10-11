МЕДАЛИ «СУРСКОЙ ОСЕНИ»

С 13 по 16 октября в соседней Пензе проходили всероссийские соревнования «Сурская осень». Мордовию представляли члены сборной команды республики, воспитанники СШОР по спортивной гимнастике Леонида Аркаева.

По программе мастеров спорта выступала Ксения Сабалдаш, по программе кандидатов в мастера - Анжела Крюкова, Ксения Кузьмичева, Юлия Левочкина, Анастасия Пизина. В гимнастическом многоборье Сабалдаш заняла четвертое место, Кузьмичева - шестое. В отдельных видах гимнастического многоборья Кузьмичевой удалось завоевать золотую (в вольных упражнениях) и бронзовую (в упражнениях на бревне) награды.