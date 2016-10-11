БЕЗ НУЛЕВЫХ НИЧЬИХ

В ближайшее воскресенье 23 октября завершится очередной чемпионат Мордовии. Позади остались двадцать туров, но интрига по-прежнему жива! И признаться, в прошлом номере мы поспешили, сообщив, что тройка призеров уже определена. На «золото» в заочном споре претендуют «Плайтерра» Олега Горелова и «Торбеево» Андрея Бобрика, на «бронзу» - «Университет» Михаила Аношкина и «Спартак-КЭМЗ» Сергея Луконина. Все три матча грядущего уик-энда начнутся ровно в полдень.

Как раз в связи с тем что все матчи стартуют в одно время, всем четырем претендентам на медали необходимо играть исключительно на победу. Тех же футболистов МГУ, несмотря на преимущество над «Спартаком-КЭМЗ» в личных встречах (1:0, 2:3 и 2:0), не устроит ничья в матче с «Плайтеррой», так как в случае победы ковылкинцев над торбеевцами у «красно-белых» станет больше выигранных матчей - десять против девяти. В свою очередь, занимающим вершину зубовцам необходимо выигрывать, так как со вторым местом их разделяет всего одно очко.

В выходные минувшие самым валидольным получился матч в Зубовой Поляне. К перерыву хозяева, продолжающие чемпионскую гонку, уступали «Мордовии-99» со счетом 0:1, затем не забили одиннадцатиметровый, к 60-й минуте вышли вперед, но на 77-й минуте меткий «выстрел» Тимура Юдина едва не привел матч к ничейному исходу. На счастье местной публики, в эндшпиле Вячеслав Прибылов все-таки исправился за осечку с пенальти.

Ульяновец, успевший занести на личный баланс 16 мячей, идет вторым в списке бомбардиров. Лидирует же в состязании снайперов Сергей Ювенко, оформивший очередной дубль во встрече с МГПИ. Студентам пединститута в заключительном туре, кстати, тоже есть за что бороться. За звание самой результативной команды чемпионата! В конкурентах у подопечных Игоря Лайкина, между прочим, МГУ. В настоящий момент в активе двух извечных соперников по 46 забитых мячей. Причем еще ни разу в текущем чемпионате не фиксировался счет 0:0, а значит, голы снова не заставят себя ждать.