«МОРДОВИЯ-2001» ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ ПРИВОЛЖСКОГО ФИНАЛА В КАЗАНИ

Стал известен календарь игр Финального турнира Первенства России в зоне «Приволжье» среди команд спортивных школ (юноши 2001 года рождения). Захватывающие баталии пройдут в столице Татарстана Казани с 20 по 26 октября.

Шесть сильнейших команд Приволжья, прошедших сито предварительного отбора в трех территориальных зонах, сыграют между собой по принципу «каждый с каждым». Соперниками «Мордовии-2001» поочередно будут: тольяттинская «Академия» (20 октября), казанский «Рубин» (21 октября), нижегородский «Олимпиец» (23 октября), саратовская СДЮСШОР «Сокол» (24 октября) и оренбургский «Газовик» (26 октября).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2016

ЗОНА «ПРИВОЛЖЬЕ». ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. КАЛЕНДАРЬ ИГР

1-й тур. 20 октября (четверг): «Рубин» - СДЮСШОР «Сокол» (10.00), «Газовик» - «Олимпиец» (11.30), «Академия» - «МОРДОВИЯ» (13.00). 2-й тур. 21 октября (пятница): «Газовик» - «Академия» (10.00), «Рубин» - «МОРДОВИЯ» (11.30), «Олимпиец» - СДЮСШОР «Сокол» (13.00). 3-й тур. 23 октября (воскресенье): «МОРДОВИЯ» - «Олимпиец» (10.00), «Академия» - «Рубин» (11.30), СДЮСШОР «Сокол» - «Газовик» (13.00). 4-й тур. 24 октября (понедельник): «МОРДОВИЯ» - СДЮСШОР «Сокол» (10.00), «Олимпиец» - «Академия» (11.30), «Рубин» - «Газовик» (13.00). 5-й тур. 26 октября (среда): «Сокол» - «Академия» (09.00), «МОРДОВИЯ» - «Газовик» (10.30), «Олимпиец» - «Рубин» (12.00).