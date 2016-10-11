«Братки» из 90-х

Во Владимирской области перед судом предстанут члены банды, державшие в страхе жителей нескольких регионов, в том числе Мордовию. В течение пяти лет криминальные деятели находили обеспеченных людей, ночью врывались в их дома и требовали деньги. Во время своих вылазок бандиты действовали цинично и жестоко - пытали своих жертв утюгом, избивали бейсбольными битами. Не жалели ни женщин, ни детей. Забирали деньги, ценности и дорогие автомобили.

Сотрудники Следственного комитета по Владимирской области завершили расследование громкого дела в отношении банды из Подмосковья, в которую входили 39-летний Сергей Сизов, 49-летний Игорь Деняпкин, 26-летний Андрей Захаров и 30-летний Илья Беззубов. Лидером бригады следствие называло 41-летнего Сергея Захарова. Однако в ноябре 2014 года он покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в участии в банде, в совершении разбойных нападений организованной группой в особо крупном размере и кражах. Был в деле и эпизод с убийством, но по нему проходил уже покойный лидер банды. Всего бригада Сергея Захарова обвиняется в 22 эпизодах преступной деятельности, которые были совершены ими с мая 2010-го по август 2014 года в Москве, Московской, Владимирской областях и Зубово-Полянском районе Мордовии.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирины Мининой, в 2010 году судимый за разбойные нападения и незаконное хранение оружия Сергей Захаров после отбытия наказания создал в Ногинском районе преступную группу для совершения нападений на граждан, хищений дорогостоящих иномарок, денег, ювелирных украшений и других ценностей. В банду он отобрал «преданных» людей - Сизова, Деняпкина и своего племянника Андрея Захарова. В 2013 году в состав группы вошел еще один приятель лидера банды - Илья Беззубов.

В мае 2010 года бандиты проникли в дом предпринимателя из Зубово-Полянского района Мордовии. Жертву избили битой, сковали наручниками, связали ноги и стали требовать деньги и золото. При этом коммерсанта пытали, прикладывая к телу раскаленный утюг.

В октябре 2010 года они так же жестоко «вытрясали» крупную сумму наличными с жителя Гусь-Хрустального. Когда добились своего, то забрали деньги и скрылись с места преступления.

В октябре 2013 года Захаров и компания снова наведались в Мордовию. На этот раз налетчики выбрали жертвой бывшего боксера из Зубово-Полянского района. У него они решили отжать дорогую иномарку. Зная, что мужчина владеет навыками бокса, члены банды не стали полагаться на свои бойцовские умения и просто пустили в ход огнестрельное оружие. Бывший боксер во время нападения получил 7 огнестрельных ранений. После этого жертву избили битой и монтировкой, но боксер выжил.

Практически во всех случаях от членов банды пострадали женщины, находившиеся в момент нападения в домах. Не смущало бандитов и присутствие детей, которые запомнили визиты криминальных деятелей на всю жизнь.

Характерный пример - нападение на семью бизнесмена из Суздальского района Владимирской области, 57-летнего Александра Большакова. До 2008 года он работал на разных должностях в других регионах - от заместителя губернатора Ульяновской области до главы администрации президента Южной Осетии, а также в известных бизнес-структурах. Вечером 30 августа 2011 года Захаров и его соратники в маскировочной одежде с пистолетами, автоматом, ножом, металлическим прутом приехали к дому Большакова. Первым делом они застрелили собаку из ружья, снаряженного отравленным зарядом. В доме находились хозяин, его жена и 8-летний внук. Женщину связали скотчем и ударили по голове рукояткой пистолета. Мужчину перетащили в цокольный этаж, где избили. Глава банды лично нанес смертельный удар ножом Большакову. Из дома они вынесли 230 тысяч рублей.

В банде была жесткая внутренняя дисциплина, все четко исполняли указания Сергея Захарова, соблюдали меры конспирации и действовали с повышенной осторожностью. На каждое дело налетчики надевали маски с прорезями для глаз и перчатки, имели в своем распоряжении огнестрельное оружие, в том числе автомат и пистолеты, а также ножи, монтировки, бейсбольные биты Своих жертв они обездвиживали наручниками, скотчем и пластиковыми хомутами. Для связи между собой использовали радиостанции и мобильные телефоны.

Каждая криминальная операция тщательно планировалась, выбирались места и объект нападения, велось скрытое сопровождение дорогостоящей иномарки, проводились предварительные выезды в населенные пункты, в основном к коттеджам и загородным дачным домам для осмотра местности и распределения ролей для участников группы. Все похищенное добро братки продавали, а вырученные деньги делили между собой. Кому сколько достанется, решал только лидер Сергей Захаров.

Благодаря высокому профессионализму сотрудника следственного управления СК России, применившего особые психологические методы расследования, было раскрыто семь особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных членами банды в 2010 и 2011 годах.

В уголовном деле банды Захарова насчитывается 100 томов. Во время следствия было проведено более 500 допросов свидетелей и более 300 экспертиз, в том числе и генетические. Всего в рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 65 человек, которым по оценкам следствия причинен ущерб на общую сумму более 50 миллионов рублей!

В настоящее время уголовное дело в отношении Андрея Захарова и Сергея Сизова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия Илья Беззубов и Игорь Деняпкин заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении этих обвиняемых выделены в отдельное производство и уже находятся на рассмотрении Владимирского областного суда.