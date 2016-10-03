Местный Мавроди развел кредиторов на 2,5 млн рублей

36-летний житель Саранска брал у обеспеченных людей крупные суммы денег под высокие проценты. Кредиторы велись на финансовые посулы и активно несли деньги проходимцу. Но, набрав таких «займов» на сумму свыше 2 миллионов 400 тысяч рублей, предприимчивый товарищ решил не возвращать деньги. Кредиторы обратились в полицию. В СУ УМВД России по Саранску возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По словам представителей следствия, подозреваемый получил займы у пяти жителей Саранска, при этом был знаком только с одним из своих кредиторов. Тот нередко одалживал деньги заинтересованным людям для получения прибыли в виде процентов. Этот самый знакомый рассказал своим приятелям о прибыльном «вложении» и тем самым обеспечил аферисту приток новых «вкладов». Люди расстались с приличными суммами - от 150 до 675 тысяч рублей. Однако ни долг, ни оговоренные проценты от займа злоумышленник так и не вернул.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение подозреваемого. Также выясняется, на что были потрачены денежные средства.