Старушка 5 дней блуждала по лесу в одном халате

Полицейские разыскали 70-летнюю жительницу села Хованщина Рузаевского района, блуждавшую по лесам и полям пять дней. Клавдия Разгарина ушла из дома 2 октября и не вернулась. Тревогу забила дочь женщины. Она обратилась с заявлением о пропаже родительницы в ОМВД России по Рузаевскому району. По словам дочери, мать ушла из дома в неизвестном направлении, пока отец находился на приусадебном участке. Женщина также рассказала, что пенсионерка инвалид II группы и в последнее время часто пропадала из дома. В прошлый раз ее удалось отыскать на кладбище в селе Куликовка, где похоронены ее родители. На вопрос, как она попала туда, пожилая женщина ответить не смогла.

В течение нескольких дней оперативно-поисковыми группами, среди которых были сотрудники полиции, кинологи, родственники пропавшей, местные жители, были прочесаны близлежащие лесные массивы и тщательно обследована территория села. Всего в поисках пенсионерки принимали участие порядка 80 человек. Через пять дней поисковики нашли Клавдию Разгарину в поле в 15 км от дома.

Старушка была совсем обессилевшей и с признаками обезвоживания. Удивительно, но пенсионерка была одета только в домашний халат! Правоохранители, чтобы обогреть пожилую женщину, отдали ей свою верхнюю форменную одежду. Остается только удивляться, как женщине во время своих скитаний удалось не замерзнуть холодными осенними ночами.

Из-за отсутствия какой-либо дороги подогнать автотранспорт к месту обнаружения старушки не представлялось возможным, поэтому стражам порядка пришлось нести женщину до ближайшей дороги на руках больше километра.

На место были вызваны медицинские работники. При обследовании врачи не диагностировали у пенсионерки физиологических нарушений и переохлаждения, после чего доставили домой.