Мэр Ардатова получил условный срок за растрату

Суд вынес приговор главе Ардатова Анатолию Исайкину. 59-летний градоначальник обвинялся в растрате с использованием своего служебного положения 62 тысяч рублей. Именно столько он потратил на ремонт служебного автомобиля, который разбил в ДТП.

В январе 2015 года Анатолий Исайкин сел за руль служебной «Волги» и отправился в направлении поселка Тургенево. Однако до места назначения так и не доехал - попал в ДТП. Госавтоинспекция посчитала виновником аварии Исайкина, его служебная «Волга» получила механические повреждения. Не желая тратить собственные деньги на восстановление машины, чиновник решил отремонтировать авто за казенный счет. Деньги на восстановление покореженной «Волги» были взяты из средств администрации Ардатова. По указанию мэра на бюджетные средства были приобретены необходимые запасные части и произведен ремонт. Таким образом, из бюджета городского поселения было израсходовано 62 тысячи рублей.

Ардатовским межрайонным следственным отделом СКР по РМ в отношении Анатолия Исайкина возбудили уголовное дело. Затем был суд. Во время заседания градоначальник заявил, мол, не знал, что деньги на восстановление служебной машины нельзя брать из бюджета. На суде Исайкин также представил документ, по которому внес в бюджет те самые 62 тысячи рублей. В итоге приговором суда Исайкину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.