В Рузаевке изъяли оружие и боеприпасы

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рузаевскому району задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств. Во время расследования уголовного дела сотрудникам полиции стало известно о хранении задержанным еще и огнестрельного оружия и боеприпасов. Во дворе одного из домов в Рузаевке были изъяты: гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-18 16-го калибра и предмет, похожий на пистолет ПМ, граната Ф-1, запал УЗРГМ, патроны различного калибра. Со слов владельца арсенала, оружие и боеприпасы он обнаружил несколько дней назад и использовать в личных целях не собирался. Изъятое оружие отправлено на экспертизу.