Ограбил и пытался убить

Пролетарский районный суд вынес приговор 23-летнему Александру Колмыкову. Он обвинялся в покушении на убийство, грабеже и разбойном нападении.

По версии следствия, 16 декабря прошлого года Колмыков провернул удачную сделку - продал мобильный телефон 31-летнему прохожему. После того как стороны ударили по рукам, продавец предложил покупателю отметить это дело в квартире приятеля. Перед застольем новый владелец телефона отдал знакомой девушке, с которой намеревался отметить удачную покупку, кошелек и другие ценные вещи - просто на хранение.

Компания собралась веселая, спиртное лилось рекой, но в какой-то момент Колмыков повел себя агрессивно - отнял недавно проданный телефон у нового хозяина, а затем схватил нож и пригрозил убить одну из девушек, если ему не отдадут ценные вещи гостя. Перепуганная барышня отдала вещи знакомого - кошелек, ключницу и записную книжку. После этого Колмыков избил ограбленного мужчину, а когда тот потерял сознание, вместе с друзьями вынес его на автомобильную стоянку, где несколько раз ударил ножом. Полагая, что пострадавший мертв, Колмыков с места происшествия скрылся на такси. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции в Пензенской области.

Доказательства, собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ, были признаны судом достаточными для вынесения приговора Колмыкову. Он признан виновным в грабеже, угрозе убийством, разбое и покушении на убийство. Приговором суда ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.