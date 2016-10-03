Продала бижутерию по цене золота

50-летняя жительница Саранска стала жертвой аферистки, которая продала ей копеечные украшения по цене золотых. Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что в одном из кафе к ней подошла незнакомка и поведала печальную историю - недавно развелась с мужем, осталась вдвоем с маленьким ребенком и попала в трудную жизненную ситуацию. Дамочка наплела, что родом из Чечни и ей нужно срочно уехать обратно домой. Но вот незадача - нет денег на билет, чтобы вернуться на малую родину. И тут же предложила жительнице Саранска купить у нее золотые украшения по сходной цене. Гостья столицы Мордовии продемонстрировала изделия, которые собиралась продать. Местная жительница засомневалась в их подлинности. Тогда незнакомка предложила проверить золото в ближайшем ломбарде - там специалисты подтвердили подлинность золотых украшений. Как потом будет установлено, во время передачи изделий аферистка просто подменила бижутерию на настоящее золото - его и оценивали работники ломбарда. В итоге покупательница согласилась купить украшения, за которые отдала мошеннице 28 тысяч рублей. И получила на руки ничего не стоящие безделушки.

Но сомнения у женщины все равно оставались, развеять их она решила в другом ломбарде, где все и прояснилось.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения магазина полицейские установили приметы подозреваемой: на вид ей 25-30 лет (на фото), худощавого телосложения, волосы темные.