В Саранске взяли организатора наркотического интернет-магазина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ пресекли деятельность интернет-магазина, организатор которого подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Как установили полицейские, некоторое время назад 30-летний житель Саранска создал на странице в социальной сети интернет-магазин, якобы специализирующийся на продаже различных товаров. Оказалось, что все это было ширмой для торговли дурманом бесконтактным способом. Продавец вступал в переписку с любителями зелья, оговаривал с ним условия продажи, а потом и место закладки.

Деятельность в сети по продаже наркотиков не осталась не замеченной полицейскими. Вскоре организатор магазина был задержан. У него было обнаружено и изъято около 120 граммов наркотического средства, расфасованного по 40 сверткам, которые он планировал незаконно продать.

В отношении задержанного СУ УМВД России по Саранску возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.