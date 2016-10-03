Горожанина кинули на 25 тысяч рублей, всучив поддельные старинные монеты

48-летний житель Саранска стал жертвой афериста, который продал ему поддельные монеты, выдав за старинные. Мужчина рассказал, что к нему на улице подошел незнакомец с предложением приобрести серебряные монеты и продемонстрировал товар. Владелец монет заявил, что вместе с товарищем нашел шкатулку с ценностями в подвале старого дома в одном из районов республики. За 5 монет он попросил 10 тысяч рублей. «На самом деле они стоят дороже, - убеждал проходимец. - Вот смотри, на этом сайте такие монеты стоят 1280 евро». На экране мобильного телефона продавца действительно замелькали эти заманчивые цифры. Но потенциальный покупатель сомневался, тогда удачливый «кладоискатель» предложил забрать вместе с монетами еще и старинную серебряную ложку. Это решило дело.

Правда, денег при себе у клиента не оказалось. Какие проблемы, незнакомца совсем не затруднило съездить вместе с покупателем к нему домой и там завершить сделку. Мужчина снял деньги с карты и купил предложенные монеты. Но махинация только развивалась - торговец достал еще 13 монет и предложил купить их скопом всего за 15 тысяч рублей. Считающий свой будущий навар горожанин снова снял деньги с карты и отдал их за серебряные монеты. Новый владелец старинного серебра тем же вечером на всякий случай заглянул в магазин по скупке старинных вещей и показал ложку специалисту. Тот осмотрел столовый прибор и заключил: «Подделка!».

На следующий день мужчина прихватил с собой монеты и отправился в ломбард. Сотрудница сделала насечки на одной из монет и заявила, что они не из серебра, а из металла желтого цвета, предположительно латуни, их цена составляет примерно 150 рублей за штуку. Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился за помощью к полицейским.

На сегодняшний день сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого. Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см, волосы короткие темные, кожа смуглая, одет в черную куртку и черные брюки с синими полосами.