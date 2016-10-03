Сбежавший из села школьник шел к Черному морю

На минувшей неделе в отделение полиции по Кочкуровскому району обратилась жительница села Старые Турдаки и попросила помочь в поисках ее 15-летнего сына.

У подростка в школе закончились уроки, однако вопреки ожиданиям домой он не вернулся. Несовершеннолетнего разыскивал весь личный состав отделения полиции. Стражи порядка опросили местных жителей, одноклассников и знакомых парня. Выяснилось, что жители соседнего населенного пункта видели подходящего по описаниям подростка, который садился в автобус, следовавший в Пензу. Сотрудники уголовного розыска связались с коллегами из соседнего региона и передали информацию о пропавшем. Ночью 6 октября инспекторы областного ДПС увидели подростка, шедшего по обочине дороги в сторону восточного выезда из Пензы, - юноша выглядел очень уставшим. В беседе с пензенскими полицейскими подросток сначала стал симулировать амнезию, правда, потом признался, что ушел из дома. Школьник из Старых Турдаков рассказал, что решил добраться пешком до черноморского побережья, так как ему не нравится жить в сельских условиях.

По информации мордовских полицейских, подросток воспитывается в благополучной семье. Мать школьника также уверяет, что каких-либо конфликтов у нее с сыном не было.