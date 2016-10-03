800 тысяч рублей штрафа за отмазы от армии

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшему врачу-рентгенологу, 46-летней Светлане Дрянцевой, помогавшей призывникам за взятки избежать службы в армии. Сейчас женщина трудится исполнительным директором в ООО «Русь», но ранее занимала должность заведующей рентгенологическим отделением Республиканской клинической больницы № 4.

Следствие считает, что весной - летом 2015 года Дрянцева по просьбе посредников в коррупционной схеме производила рентгеноскопию призывникам и составляла ложные описания к их рентгенограммам. А затем выставляла фиктивные диагнозы, на основании которых призывники освобождались от призыва на военную службу.

Врач была одним из звеньев в цепочке взяточников, которая состояла из экс-военкома Пролетарского военкомата, ныне пенсионера Александра Яшкова и сотрудника республиканского военкомата Фаниса Закирова. Например, с родительницы одного из призывников они взяли 130 тысяч рублей за освобождение парня от армии. Дрянцева имела свою долю от таких отмазов.

Всего исполнительному директору ООО «Русь» вменялись четыре эпизода мелкого взяточничества, то есть получения взяток через посредников в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, и один эпизод получения взятки в размере 15 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 51 тысячу рублей.

В судебном заседании Дрянцева вину признала полностью и согласилась с предъявленным ей обвинением. В итоге она была приговорена к штрафу в 800 тысяч рублей с лишением права заниматься медицинской деятельностью в государственных медицинских учреждениях на 2 года.