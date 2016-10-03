ЖЭК заплатит за поцарапанный дворником «Форд» 40 тысяч рублей

Пролетарский суд рассмотрел иск горожанина Федора Надькина к «Жилищно-эксплуатационной компании-4». Дворник ЖЭКа поцарапал жителю Саранска машину, но компания отказалась добровольно выплачивать ущерб, тогда владелец авто обратился в суд.

Федор Надькин в своем иске указал, что вечером 24 марта этого года он поставил свой автомобиль марки «Форд-Фокус» на парковочную стоянку около дома, где проживал. Рано утром следующего дня на машине сработала сигнализация. Мужчина вышел на улицу, осмотрел автомобиль и обнаружил царапины на правой передней, левой передней и задней дверях, а также на левом заднем крыле. В это время около автомобиля убирал снег дворник из ЖЭКа-4. Как выяснилось, по неосторожности он несколько раз задел его автомобиль лопатой для уборки снега. После инцидента мужчина позвонил в полицию, вызвал участкового и рассказал о происшедшем.

В рамках доследственной проверки были назначены автотехническая и трассологическая экспертизы. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 31,6 тысячи рублей, величина утраты товарной стоимости - 9,6 тыс. рублей.

Истец просил взыскать в его пользу с ответчика ущерб в сумме 41,3 тысячи рублей, а также расходы на оплату услуг представителя и государственной пошлины. Выслушав объяснения истца, его представителя, исследовав письменные доказательства, суд удовлетворил требования истца в полном объеме.