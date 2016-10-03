54-летний безработный не смог разбогатеть на выросшем долларе

На минувшей неделе в полицию Саранска позвонила заведующая отделением одного из банков и рассказала, что клиент пытался обменять у них в кассе две 10-долларовые банкноты, выдав их за 50-долларовые.

В поддельных банкнотах сотрудники банка обнаружили, что облик президента США отличается от его изображения на банкноте номиналом 50 долларов. К тому же в аппарате для определения подлинности банкнот купюра отображалась как 10-долларовая (как потом выяснится, цифра 5 была наклеена).

Полицейские установили, что переделанные доллары пытался обменять на рубли местный 54-летний безработный. Мужчина рассказал, что занимается сбором металлолома и во время обследования очередного мусорного контейнера нашел старую дорожную сумку. В кармашке ручной клади он обнаружил две банкноты номиналом 50 долларов США. Не заметив никаких изъянов на купюрах, искатель металла отправился в банк для обмена иностранной валюты на рубли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».