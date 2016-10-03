Мордовские полицейские предотвратили похищение человека

Сотрудники мордовской полиции, находящиеся в служебной командировке в Дагестане, предотвратили похищение человека. В дежурную часть контрольно-пропускного пункта «Джимикентский», где несет службу сводный отряд полиции МВД по Республике Мордовия, поступила информация о похищении жительницы Махачкалы.

3 октября около пяти часов вечера во дворе одного из домов в столице Дагестана мужчина, угрожая оружием, усадил 22-летнюю девушку в автомобиль марки BMW 760. После этого он выехал вместе с ней в направлении Дербента. Ближе к десяти часам вечера иномарка подъехала к контрольно-пропускному пункту «Джимикентский». Заметив повышенное внимание сотрудников полиции, водитель попытался скрыться на авто. Однако стражи порядка расставили заградительные барьеры и растянули средства принудительной остановки транспорта. Подозреваемый был задержан.

При выяснении всех обстоятельств стала ясна картина произошедшего. 29-летний житель Дагестана намеревался жениться на пленившей его воображение девушке и решил ее похитить якобы в соответствии со старыми традициями. При досмотре автомашины в бардачке иномарки был обнаружен травматический пистолет. Предположительно именно это оружие использовал житель Дагестана при похищении девушки на одной из улиц Махачкалы. Как заявил задержанный, вместе с «невестой» он направлялся к своим родственникам, чтобы на время у них укрыться. Следственные органы СКР по Дагестану возбудили на «жениха» уголовное дело по статье «Похищении человека с применением оружия».

К слову, бойцы мордовской полиции отличаются в Дагестане уже не первый раз. Не так давно все на том же КПП «Джемикентский» врач организационно-методического и лечебно-профилактического отделения ФКУ МСЧ МВД по РМ Алексей Назаров спас жизнь водителю, которому стало плохо в пути. У КПП остановилась «шестерка», 55-летний водитель которой попросил о помощи. Он успел пожаловаться на острую боль в сердце, но тут же потерял сознание и буквально выпал из машины. К мужчине подоспел Алексей Назаров и оказал экстренную помощь. В такой ситуации счет идет на секунды - Алексей Назаров незамедлительно начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вскоре житель Дагестана пришел в себя. Прибывшая на КПП бригада врачей «скорой» отметила оперативность и качество оказанной первой медицинской помощи полицейским врачом. Малейшая заминка или непрофессионализм с большой вероятностью могли бы привести к летальному исходу.