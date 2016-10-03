ГОЛ В ДЕБЮТЕ И ГОЛ В ЭНДШПИЛЕ
Чудо-гол Даниила Чалова принес очень важную в турнирном плане победу в Калининграде. Так уж исторически сложилось, что вояж на Янтарный берег не сулил саранской команде ничего хорошего. Даже в свои лучшие времена «Мордовии» ни разу не удавалось привезти оттуда победу. Восемь предыдущих встреч - это две ничьи, шесть поражений и всего четыре забитых мяча. Но у каждого правила рано или поздно появляется исключение. Как видим, в этот раз все сложилось так, как нам было необходимо.
Первый гол был забит уже на первой минуте. Вернее, даже на 44-й секунде! Алан Багаев исполнял заброс со своей половины поля в сторону ворот Дениса Вамбольта. Оборона «Балтики» должным образом не среагировала, и мячом завладел Артур Саркисов. На скорости быстрый и техничный форвард продвинулся вперед и пробил с острого угла. «Пятнистый» нашел дальнюю штангу и от нее влетел в сетку.
Ответ балтийцев произошел к исходу первой двадцатиминутки. Нападающий Павел Соломатин умело продрался с мячом в нашу штрафную, готовился делать прострел, но его настиг подкат Евгения Осипова. Судья из Москвы Павел Шадыханов, не раздумывая, указал на «точку». Пенальти сильно и точно исполнил Семен Помогаев. Страж ворот «Мордовии» Артем Леонов угадал направление мяча, однако отвести угрозу не удалось.
К 85-й минуте многое располагало к мирному исходу. Но не тут-то было! «Мордовия» пошла на заключительный штурм и добилась того, чего хотела. В одной из атак наш капитан Ренат Сабитов решился на дальний удар, но попал в спину летевшего на него соперника. Рикошет - и удача как на блюдечке преподнесла мяч Чалову. До заветной цели на глазок было 35-40 метров. Данила не стал искать ходы для продолжения. Сквозь частокол ног своих и чужих снаряд был направлен в не защищенный голкипером угол ворот.
Между тем до финиша первого круга, что называется, рукой подать. В ближайшую субботу 15 октября подопечные Дмитрия Черышева примут дома питерский «Зенит-2». Из сезона в сезон команда Владислава Радимова ощутимо прибавляет в результатах. Два Константина - 39-летний Зырянов и 35-летний Лобов - дядьки-наставники, передающие драгоценный опыт перспективным молодым футболистам. Вслед за этим в календаре у «Мордовии» выезд к «Волгарю» в Астрахань (22 октября). А вот потом - три подряд домашних поединка. В соперниках будут кабардинский «Спартак» (30 октября), московский «Спартак-2» (5 ноября) и ФК «Тосно» (9 ноября). Незримая нить экватора чемпионата пройдет аккурат между октябрем и ноябрем.
ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Была очень тяжелая игра. Можно сказать, что за шесть очков. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Хотя в наших действиях было немало брака, и все это приводило к опасностям в штрафной. Элемент везения, конечно, присутствовал. Создали много моментов, много было угловых, но что-то выжать из них не получилось. С другой стороны, хорошо сыграли на подборах и забили шикарный второй гол. Поздравляю свою команду с заслуженной победой. Много старания, много желания, но и много сумбура - с обеих сторон. Однако это скорее все-таки оттого, что обе команды торопились забить.
- Столь быстрый гол не удивил?!
- Нет, конечно. На то ребят каждый матч и настраиваем. «Химкам», например, тоже забили в самом начале - на 2-й минуте. Всегда важно быстро забить, чтобы затем играть более спокойно, имея преимущество в счете. Конечно, надо было успокоиться. Но создали сами себе проблемы, и соперник сравнял счет. С «Химками» вышел разгром, а тут, как видите, все сложилось иначе.
Игорь ЗАХАРЯК,
главный тренер «Балтики»:
- С моей точки зрения, есть определенные положительные звенья в организации игры нашей команды. Но не тот результат, конечно, вышел. И думаю, что в том числе отразились и мои ошибки, связанные с заменами. Не все они сработали. Будем еще смотреть видеозапись игры. Но первые ощущения именно такие.
- В конце игры защитник Владимир Пономарев буквально без оглядки на собственные ворота пошел в атаку. Это было ваше указание? Или анархия?!
- Ни в коем случае. Это был момент тактики. Так называемая навальная игра, быстрый перевод мяча в штрафную, «на столба» - высокого игрока на острие атаки.
- Оборона «Балтики» выглядела не лучшим образом…
- Однозначно провальное начало. Но за оборонительные действия у меня отвечают не только защитники. Вся команда должна нести за это ответственность. Об этом говорим, предупреждаем заранее. Концентрация - весьма важный фактор на поле.