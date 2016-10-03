ГОЛ В ДЕБЮТЕ И ГОЛ В ЭНДШПИЛЕ

Чудо-гол Даниила Чалова принес очень важную в турнирном плане победу в Калининграде. Так уж исторически сложилось, что вояж на Янтарный берег не сулил саранской команде ничего хорошего. Даже в свои лучшие времена «Мордовии» ни разу не удавалось привезти оттуда победу. Восемь предыдущих встреч - это две ничьи, шесть поражений и всего четыре забитых мяча. Но у каждого правила рано или поздно появляется исключение. Как видим, в этот раз все сложилось так, как нам было необходимо.

Первый гол был забит уже на первой минуте. Вернее, даже на 44-й секунде! Алан Багаев исполнял заброс со своей половины поля в сторону ворот Дениса Вамбольта. Оборона «Балтики» должным образом не среагировала, и мячом завладел Артур Саркисов. На скорости быстрый и техничный форвард продвинулся вперед и пробил с острого угла. «Пятнистый» нашел дальнюю штангу и от нее влетел в сетку.

Ответ балтийцев произошел к исходу первой двадцатиминутки. Нападающий Павел Соломатин умело продрался с мячом в нашу штрафную, готовился делать прострел, но его настиг подкат Евгения Осипова. Судья из Москвы Павел Шадыханов, не раздумывая, указал на «точку». Пенальти сильно и точно исполнил Семен Помогаев. Страж ворот «Мордовии» Артем Леонов угадал направление мяча, однако отвести угрозу не удалось.

К 85-й минуте многое располагало к мирному исходу. Но не тут-то было! «Мордовия» пошла на заключительный штурм и добилась того, чего хотела. В одной из атак наш капитан Ренат Сабитов решился на дальний удар, но попал в спину летевшего на него соперника. Рикошет - и удача как на блюдечке преподнесла мяч Чалову. До заветной цели на глазок было 35-40 метров. Данила не стал искать ходы для продолжения. Сквозь частокол ног своих и чужих снаряд был направлен в не защищенный голкипером угол ворот.

Между тем до финиша первого круга, что называется, рукой подать. В ближайшую субботу 15 октября подопечные Дмитрия Черышева примут дома питерский «Зенит-2». Из сезона в сезон команда Владислава Радимова ощутимо прибавляет в результатах. Два Константина - 39-летний Зырянов и 35-летний Лобов - дядьки-наставники, передающие драгоценный опыт перспективным молодым футболистам. Вслед за этим в календаре у «Мордовии» выезд к «Волгарю» в Астрахань (22 октября). А вот потом - три подряд домашних поединка. В соперниках будут кабардинский «Спартак» (30 октября), московский «Спартак-2» (5 ноября) и ФК «Тосно» (9 ноября). Незримая нить экватора чемпионата пройдет аккурат между октябрем и ноябрем.

ПОСЛЕ МАТЧА