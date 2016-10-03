«МОГЛИ ЗАБИВАТЬ БОЛЬШЕ, МОМЕНТЫ ОСТАЮТСЯ МОМЕНТАМИ»

В минувшие выходные наша хоккейная «Мордовия» проводила первые домашние матчи в рамках нового сезона. Длиннющая выездная серия осталась позади. Перед родным зрителем команда предстала в боевом состоянии, однако порадовать двумя победами свою преданную торсиду не смогла. Крепкий Барнаул зацепил в Саранске буллитный выигрыш. В таблице пока все весьма плотно. Первое место от седьмого - на расстоянии всего в четыре очка.

«Как и коллега, считаю, что наши игры с «Алтаем» получились интересными. Единственное, что огорчило, - не смогли выиграть дважды. В первом поединке мы сравняли счет, проигрывая 1:3. Согласен, у нас была масса моментов для того, чтобы забросить больше. Но моменты остаются моментами - их все-таки нужно реализовывать. Во втором матче мы смотрелись свежее. Переезды для «Алтая» - дело непростое. Выйди на поле шестой игрок у соперника, как бы все закончилось, еще неизвестно. Будем предъявлять претензии к нападающим», - прокомментировал итоги двух поединков наставник «Мордовии» Юрий Воробьев.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул -

3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Медведев (Брыкин, 09:17), 1:1 - С. Жданов (Абрамов, Данилов, 17:57), 1:2 - Авдеев (Маркелов, Поправка, 25:35, +2), 1:3 - Ощепков (Данилов, Симоненко, 32:20, +1), 2:3 - Кружилин (Акимов, Цицаров, 40:39), 3:3 - Абозин (Кружилин, Акимов, 48:56, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Ю. Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Мещеряков - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Сахаров, Кицын - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Буллиты: 0:0 - Поправка (вратарь), 0:0 - Саразов (вратарь), 0:1 - Е. Жданов, 0:1 - Павел Медведев (мимо), 0:2 - С. Жданов.

8 октября. Саранск. Ледовый дворец. 2500 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул -

3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Брыкин (00:21), 2:0 - Кружилин (Акимов, Жданов, 07:41, +1), 2:1 - Ощепков (Абрамов, 31:53), 3:1 - Медведев (Волков, 35:52), 3:2 - Ощепков (Дзюбан, Симоненко, 56:26).

ХК «Мордовии»: Попков, Брыкин - Бабиков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Ю. Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Мещеряков - Ахметзянов - Петраков, Блохин - Сахаров, Кицын - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

9 октября. Саранск. Ледовый дворец. 1700 зрителей.