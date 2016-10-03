БОЛЬШОЙ УСПЕХ НА ДОМАШНЕЙ ВОДЕ

8 и 9 октября во Дворце водных видов спорта кипели баталии Кубка России. В рамках данных соревнований также прошли чемпионат и первенство Мордовии. Более сотни лучших подводных борцов России вновь выявляли сильнейших в Саранске.

В числе участников были не только регионы, длительное время развивающие этот оригинальный вид спорта (Москва, Тульская и Нижегородская области), но и абсолютные новички (например, сборная Пермского края).

Лавры победителей примерили: в соперничестве мужчин - Егор Пронькин (Мордовия), в женских поединках - Софья Авдонина (Мордовия). Общекомандный зачет также за нами. «Серебро» - у Пермского края, «бронза» - у Нижегородской области. В других возрастных категориях «золото» выиграли: 1999-2000 годы рождения - Анастасия Кузнецова (Москва) и Михаил Казаков (Дзержинск), 2001-2002 годы рождения - Анастасия Седойкина (Мордовия) и Даниил Сенгаев (Мордовия), 2003-2004 годы рождения - Ксения Акмаева (Мордовия) и Денис Трифонов (Мордовия), 2005 год рождения и младше: Милена Кондрашина (Тульская область) и Роман Обидин (Володарск). Среди клубных команд победу одержал РСТЦ «Старт» (Мордовия). На двух других ступенях подиума - «Акванавт» (Тульская область) и «Косатка» (Москва).