РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ РЕГИОНОМ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Об этом объявлено на VI международном форуме «Россия - спортивная держава», который в эти дни проходит во Владимирской области. Второе место у Ямало-Ненецкого автономного округа, на третьем - Республика Саха (Якутия).

Физкультурой и спортом занимаются 36 процентов жителей Мордовии. Загруженность спортивных объектов составляет более 87 процентов, всего их более двух тысяч по всей республике. По инициативе Президента России Владимира Путина успешно реализуется пилотный проект по возрождению комплекса ГТО в нашей стране.

«Ставка на массовость, вовлечение в физкультурное движение как можно большего числа людей по-прежнему остается главным приоритетом в развитии спорта. Именно для этого у нас создана спортивная инфраструктура, отвечающая мировым стандартам. Это не только путь к спорту высших достижений, но и здоровье нации, физическое и духовное», - прокомментировал новое достижение Глава Мордовии Владимир Волков.

В активе республики проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий. Самое масштабное из них предстоит провести в 2018 году, когда Саранск будет принимать матчи футбольного мундиаля.