УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Юные спортсменки Мордовии успешно выступили на открытом первенстве Павловского района Нижегородской области «Золотая осень-2016». Для многих воспитанниц СШОР «Академия Ирины Винер» этот старт стал первым в сезоне. Гимнасткам удалось справиться с волнением и занять призовые места в своих подгруппах.

Победительницами турнира стали Варвара Чудайкина (2011 год рождения), Дарья Сальникова и Марина Лямина (2010 год рождения), занимающиеся под руководством Анжелики Садековой. Не отстали от них и подопечные Елены Миронюк. Итогами выступлений Дарьи Рыжовой (2010 год рождения), Полины Зотовой (2009 год рождения), Софьи Савиной и Маргариты Ледяйкиной (2008 год рождения) стали первые места. Карина Куликова (2011 год рождения) выиграла «серебро». Успехами может похвастать и группа подготовки Натальи Миронюк. Первыми в своих подгруппах стали Анна Порватова (2007 год рождения), Валерия Зуева (2006 год рождения), Евгения Аржанова (2004 год рождения), второй - Алина Рузаева (2006 год рождения). Индивидуальной наградой в номинации «Мисс вдохновение» была отмечена Валерия Зуева.