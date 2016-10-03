АЛЕКСАНДР ЛЕВУШКИН - МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

С 6 по 9 октября Пенза принимала чемпионат и первенство Приволжского федерального округа на короткой воде (25 метров). В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и других регионов.

Отличный результат продемонстрировал Александр Левушкин - воспитанник 76-летнего тренера Олега Сергеевича Медведчикова. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта России, что позволяет пловцу из региона-13 выступить на чемпионате страны (5-9 ноября, Казань). Турнир ПФО стал успешным еще для четверых членов сборной Мордовии. Нормативы кандидатов в мастера спорта выполнили Василий Абаев и Абдурахман Алукаев (тренер - Татьяна Оксина), Екатерина Егоркина и Павел Медов (тренер - Вячеслав Сибряев).