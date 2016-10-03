АСЛАН ДЖИОЕВ ВЫИГРАЛ «БРОНЗУ» НА МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

Член сборной команды Мордовии Аслан Джиоев - бронзовый призер молодежного первенства мира. Громкого успеха наш борец добился в румынском городе Плоешти, принимавшем соревнования с 6 по 10 октября.

Звание сильнейших молодых самбистов планеты оспаривали 374 самбиста из 30 стран мира (юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте до 21 года). Успех пришел к Джиоеву в заключительный день, когда состоялись схватки в весовой категории 100 килограммов. Выше Аслана на пьедестале стояли только Алексей Акименко (Латвия) и Давид Озбетелашвили (Грузия). На бронзовую ступень также вступил представитель Узбекистана Парвиз Халимов.

«Сердечно поздравляю вас и вашего тренера Сергея Автандиловича Бадриашвили с бронзовой медалью молодежного первенства мира. В упорной и бескомпромиссной борьбе вы вновь продемонстрировали лучшие бойцовские качества, неукротимую волю к победе. Высокий результат вдохновит юных спортсменов республики на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты.

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в спорте и жизни и новых достижений на благо Мордовии и России», - говорится в официальном поздравлении Главы Мордовии Владимира Волкова новоиспеченному медалисту.