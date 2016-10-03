ОТКРЫТЫЙ КУБОК КСШОР В СТАРОМ ШАЙГОВЕ

8 октября в Старошайговском муниципальном районе Комплексная спортивная школа олимпийского резерва провела соревнования открытого Кубка. Старты проводились в гонке на время и в дисциплине «Гонка-Классик» в семи возрастных категориях.

Соревнования стали победными для Анны Шумовой, Виталия Перякова, Константина Сутербина, Антона Аникина, Кирилла Тычкова, Дениса Давыдова, Александра Подрядчикова, Дарьи Акишиной, Михаила Климчака, Дарьи Хлудневой.

«Несмотря на неважные погодные условия и предшествовавшие соревнованиям проливные дожди, трасса была хорошо подготовлена. Данный старт стал подготовительным для участия спортсменов школы в финале Кубка России и Всероссийских соревнованиях, которые состоятся 3 ноября в Саранске. Хорошую спортивную форму показал Михаил Климчак, который одержал победу в возрастной категории 17 лет и старше», - отметил старший тренер мордовской КСШОР Анатолий Беляев.