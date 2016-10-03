«КРОСС НАЦИИ» В АРДАТОВЕ

В Ардатове прошел открытый день бега. В традиционных соревнованиях в рамках «Кросса нации - 2016» приняли участие более 300 учеников общеобразовательных школ района и воспитанников Ардатовского детского дома.

Для многих соревнования стали достаточно результативными. Самую массовую команду для участия в старте представил Ардатовский детский дом-школа. Большую команду для участия в старте выставила Коррекционная школа для слабовидящих детей города Ардатова. В личном зачете лучшее время показали Евгения Добролюбская (Тургенево), Ольга Мастыгина (станция Ардатовская), Дмитрий Куликов (Куракино), Дмитрий Китайкин (Баево), Юлия Артемьева (Ардатов), Марина Ермолаева (Ардатов), Артем Нефедов (Куракино) и Сергей Осенов (Низовка).

«Это ежегодное мероприятие становится настоящим праздником для детей их района, они ждут его и серьезно готовятся к нему, - подчеркнул директор Ардатовской ДЮСШ Николай Кузьмин. - Изначально данный старт стал проводиться Комплексной спортивной школой олимпийского резерва и руководством Ардатовского района с целью пропаганды здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь воспитанников детских домов и школ-интернатов, привлечения их к регулярным занятиям спортом. Отрадно, что КСШОР продолжает проводить данный старт, несмотря на то что практика проведения подобных мероприятий среди воспитанников детских домов после проведения «Кросса Нации» не отмечена ни в одном из регионов России».