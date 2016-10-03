ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА НА «ЗОЛОТО»

Близка развязка в самом захватывающем за последние годы чемпионате Мордовии. За два тура до финиша на вершине расположилась зубовская «Плайтерра». Правда, еще неизвестен результат прерванного матча «МГПИ-Мордовия» - ФК «Торбеево» (причина - отсутствие на стадионе медицинского работника; разбирательством по данному вопросу в ближайшие дни займется контрольно-дисциплинарный комитет).

Но, собственно, «тройка» призеров уже определена. Не ясно только, в какой последовательности финишируют соискатели чемпионского титула - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» Олега Горелова, ФК «Торбеево» Андрея Бобрика и МГУ Михаила Аношкина. Для полноты картины, дабы читателям «ВС» легче было разбираться во всех турнирных хитросплетениях, публикуем таблицу-шахматку.

В бомбардирской гонке лидирует Сергея Ювенко (16 мячей). Прирожденный футбольный снайпер выступает в этом сезоне за ковылкинский «Спартак-КЭМЗ» и всецело настроен на завоевание очередного индивидуального приза. В конкурентах - Илья Ермошкин («МГПИ-Мордовия») и Вячеслав Прибылов («Плайтерра). В активе представителя пединститута и ульяновского самородка зубовцев по 13 мячей. Одиннадцать метких попаданий имеет на личном счету Сергей Тишенков (МГУ). По восемь голов отправили в ворота соперников два других лидера «Университета» Тимур Султанов и Андрей Тюлюков, сверхзабивной хавбек МГПИ Денис Макаров, а также многоопытные торбеевцы Павел Томилин и Сергей Антипов.