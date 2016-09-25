За выходные в ДТП погибли 5 человек

В минувшие выходные на дорогах республики произошла череда аварий со смертельным исходом. Первая авария произошла 30 сентября в Старошайговском районе. В 15.20 на 55 км дороги подъезд к Саранску трассы М-5 «Урал» 31-летний водитель «Волги» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Приорой».

В результате ДТП водитель «Волги» отделался незначительными травмами, а его 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 26-летний водитель «Приоры» и двое его пассажиров 24 и 16 лет госпитализированы в Старошайговскую ЦРБ.

1 октября в Зубово-Полянском районе в 4.20 на 446 км трассы М-5 «Урал» 39-летний водитель «ВАЗ 21099» не справился с управлением, вылетел на встречку, где врезался в многотонную фуру «Вольво» с полуприцепом. Водитель легковушки, его 53-летний пассажир, а также 28-летний попутчик водителя грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое пассажиров «ВАЗа» и водитель «Вольво» госпитализированы в Зубово-Полянскую ЦРБ.

В этот же день в Лямбирском районе в ДТП попали «Мицубиси Аутлендер» и «ВАЗ 21099». Авария произошла на 15 км дороги Саранск - Старое Шайгово. 33-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗом». В результате 31-летний водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия. Стоит сказать, что мужчина находился за рулем без прав. Пассажирка «девяносто девятой» госпитализирована в МРКБ. Водителю «Мицубиси Аутлендер» была оказана медицинская помощь, после чего был отпущен домой, ему назначено амбулаторное лечение.