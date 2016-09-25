Весьма изощренным способом 63-летний житель села Большое Татарское Караево Темниковского района Шейхулла Каюмович Поздняков расправился с соседом и почти полной тезкой 67-летним Шейхуллой Аминьевичем Поздняковым. Сосед зарезал его любимую собаку, в отместку сельский оппонент сел за руль «Волги» и сбил обидчика. И в довершениие - проехал по нему на машине!

Вражда между соседями по улице Интернациональной началась весной этого года, когда старший сосед Шейхулла Аминьевич провел в своем доме канализацию и подвел ее к участку Шейхуллы Каюмовича. Ссоры и конфликты возникали между пенсионерами регулярно. Возмущенный сосед требовал убрать канализацию подальше от его участка, но тот его не слушал. Дошло до того, что мужчины перестали здороваться.

26 сентября у Шейхуллы Аминьевича (он жил вместе с супругой) сгорел дом - семья осталась без крыши над головой. Пожарные утверждают, что причиной возгорания стала, скорее всего, электропроводка. Сосед меж тем сыпал соль на рану и говорил, что, мол, поделом досталось односельчанину.

Вечером 28 сентября соседи вновь схлестнулись в словесной перепалке. Каюмович натравил пса по кличке Хан на соседа, а тот достал из кармана нож и вспорол животному брюхо. Разъяренный хозяин пса (домашний питомец 9 лет находился с пенсионером) сел за руль своей «Волги» и бросился вдогонку за обидчиком. Каюмович догнал соседа метров через двести и на скорости сбил его со спины. Соседа отбросило на несколько метров. Однако это не остановило Позднякова, он решил идти до конца и не оставлять шансов убийце собаки - переехал уже лежащего на земле пенсионера. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте. Мститель остановился, позвонил в полицию и сообщил: «Я раздавил человека, приезжайте».

В отношении задержанного Темниковским межрайонным следственным отделом СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В беседе со следователем Шейхулла Поздняков признался, что соседа ему нисколько не жалко, потому что он убил его любимого пса, а тот ему «лучше человека» был. Пенсионер жил один, и Хан был ему «как сын». По словам подозреваемого, если бы не расправа над собакой, ничего бы не было. Кстати, мститель в тот вечер изрядно выпил и только после этого решился на изощренную вендетту. Стоит сказать, что подозреваемый и раньше имел проблемы с законом, на его счету пять судимостей - за кражи и хулиганство.

По ходатайству следователя в отношении Шейхуллы Каюмовича Позднякова суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.