Наркоман хотел стать водителем троллейбуса

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ в рамках проведения операции «Мак-2016» получили информацию о том, что 21-летний учащийся троллейбусного депо употребляет наркотики. Можно себе представить, какой опасности подвергались бы жители Саранска, если бы стажер доучился и стал перевозить пассажиров по городу под кайфом.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, при проверке информация подтвердилась - во время досмотра ученика троллейбусного депо полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Исследование установило, что оно является наркотическим средством гашишем массой 5 граммов.

По словам задержанного, на наркотиках он сидит на протяжении нескольких месяцев, а гашиш приобрел у незнакомца по рекомендации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, избрана мера принуждения - обязательство о явке.