Интернет-брокер развел жителя Саранска на 900 тысяч рублей

55-летний горожанин лишился 888 тысяч рублей, доверив брокеру распоряжаться его деньгами на бинарных интернет-«аукционах». Как рассказал житель Саранска, в конце 2015 года в интернете он нашел сообщество трейдеров, зарабатывающих на бинарных опционах (это электронные контракты на самые разнообразные активы. К примеру, можно торговать бинарными опционами на акции Apple, рубль, нефть и так далее). Мужчина прошел соответствующую регистрацию, после чего с ним связался брокер компании и объяснил, как наилучшим образом перевести деньги на свой счет. С целью приумножения дохода житель Саранска вносил на этот счет все большие суммы, полагаясь на заверения брокера, что может в любой момент снять накопленные денежные средства. Таким образом, с декабря 2015-го по май текущего года мужчина пустил на биржевые спекуляции 888 тысяч 805 рублей. Когда же он захотел вывести наличность, брокер просто перестал выходить на связь.