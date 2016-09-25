Убийство на день рождения

Гражданин Республики Беларусь Дмитрий Папасемов так бурно отметил в Саранске 33 день рождения, что ближайшие несколько лет свои именины, очевидно, будет справлять только за решеткой. В ходе праздничного застолья мужчина решил выместить на окружающих невесть откуда взявшуюся агрессию и устроил разборку с приютившим его хозяином квартиры, 44-летним Артуром Гатиным, и двумя его знакомыми. В итоге празднование закончилось смертью владельца жилища и ножевыми ранениями и переломами у его приятелей.

По версии следствия, вечером 28 сентября в одной из квартир по ул. Севастопольской, 60 собралась компания из четырех парней, чтобы отметить день рождения Дмитрия Папасемова. Последний, правда, живет в России уже около 10 лет, но так и мыкается по чужим углам. Хозяин квартиры Артур Гатин приютил белоруса, и последние 4 месяца они проживали вместе. Официально оба нигде не работали, но раньше Гатин занимался предпринимательской деятельностью, торговал запчастями.

По словам соседей, в этой квартире часто собирались молодые люди, и они даже предположили, что их женщины вовсе не интересуют. Вот и вечером минувшей среды в жилище Артура Гатина было шумно, день рождения Папасемова справляли четверо парней. Уже ночью именинник, подогретый алкоголем, без видимых причин стал проявлять агрессию. Схватился за нож и порезал одного из парней, затем отломал от стола ножку и стал избивать ею другого гостя. Бил так, что сломал оппоненту руку. Гости вынуждены были ретироваться из квартиры - выбежав на улицу, они вызвали «скорую помощь» и полицию. Тем временем Папасемов накинулся с кулаками на хозяина квартиры. Серия ударов не оставила тому шансов на выживание - согласно судебно-медицинскому исследованию смерть пострадавшего наступила от тупой закрытой травмы головы и отека головного мозга. Вскоре полицейские задержали разбушевавшегося именинника. По словам очевидцев, тот вел себя неадекватно. Не исключено, что приступ беспричинной агрессии могла спровоцировать белая горячка. По делу назначены экспертизы, которые помогут расставить все точки над «i» в этой истории.

Судом по ходатайству следователя Дмитрию Папасемову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.