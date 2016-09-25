В ПОЛЬЗУ «БЕЛО-ГОЛУБЫХ»

Шесть очков отрыва, при игре в запасе - с таким запасом идет в таблице ФНЛ после матча в Саранске столичное «Динамо». Две трети матча подопечные Юрия Калитвинцева действовали на поле вдесятером, однако смогли отстоять быстрый гол, забитый в дебюте. Наша любимая «Мордовия» турнирной прытью пока похвастать не может. Вторая позиция снизу априори делает предстоящий матч в Калининграде битвой двух аутсайдеров. Расстояние до 15-го места - три очка, до 10-го - семь, до 6-го - одиннадцать, до 4-го - двенадцать, до 2-го - семнадцать. До финиша первого круга - четыре матча, до завершения летне-осеннего отрезка первенства - девять. Исправлять ситуацию необходимо, и желательно как можно быстрее. Пожелаем саранской команде успеха.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ



Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Один четкий удар принес победу московскому «Динамо». Благодарен ребятам за ту самоотдачу, то желание, с которым они провели этот матч. Мы играли хорошо, старались создать много моментов, необходимо было их использовать. Соперника надо поздравить с победой. По игре - две равные команды продемонстрировали равный футбол, поэтому считаю, что мы должны находиться значительно выше в турнирной таблице. Но класс у динамовцев все-таки немного выше.

- Вам не показалось, что судья большую часть матча пытался как-то оправдаться за удаление Уилкшира?

- Ничего не буду говорить, но соглашусь с вами однозначно.

- Турнирное положение «Мордовии» не радует. Может быть, как-то изменились задачи на сезон…

- На текущий сезон задачи выхода как таковой перед нами не ставилось. Целью было создать хорошую команду, чтобы в следующем году решать определенные задачи. Сейчас команда находится на стадии становления. Есть футболисты, которые уже определились, что дальше с нами не пойдут. Есть футболисты, которые прибавляют изо дня в день. Поэтому о решении каких-то больших задач пока говорить рано.

- Не обозначался ли перед вами, скажем так, кредит доверия?

- На эту тему не разговариваю.

- То есть от результатов ближайших матчей ничего не зависит?

- Вы сейчас что хотите сказать?! Вы говорите прямо. Зачем ходить вокруг да около? Скажите прямо, что вы хотите сказать.

- Я хочу спросить, не ставилось ли перед вами лично четких условий. Поражения могут стать причиной увольнения?!

- Нет, не разговариваем на эту тему.

- Если, допустим, команда вылетит в ПФЛ, вы будете готовы продолжить с ней работу?

- Если куда команда вылетит?!

- Во второй дивизион.

- Вы даже об этом не думайте. Мы однозначно исправим ситуацию, поверьте мне. Мы просто пока не можем реализовать моменты, которые создаем. Даже разговора об этом не поднимайте. У нас очень хорошая команда, которая не заслуживает места, на котором сейчас находится. Я уверен, что мы будем вверху турнирной таблицы.

- Эпизод с падением футболиста «Мордовии» в штрафной площади соперника еще не пересматривали на видео?

- Скоро буду смотреть. Но скажу вам такую вещь. А что нам даст эта судейская «двойка»? Вот он ошибся, не дал пенальти или еще что-то там. Возможно, даже потом оправдывался. Но что это дает?! Матч завершен. Все уже прошло. Результат никак не поменять... Тем, как мы играли, повторюсь, я доволен. Во втором тайме выставили более атакующую схему 3-4-3. Старались закрепиться на чужой половине поля, создать как можно больше моментов, зацепиться за подборы. По самоотдаче на поле претензий к ребятам с моей стороны быть не может.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер «Динамо»:

- Комментарий по игре совсем небольшой: такого слова, как характер, никто не отменял. Когда есть командный характер, когда есть характер у каждого футболиста, такие игры вытаскиваются.

- Как пришлось перестраивать игру в связи с удалением?

- Знаете, мы даже тренировки иногда проводим в неравных составах. Не потому, что наигрываем специально подобные ситуации, а бывает, и людей не хватает. Я считаю, что когда на одного меньше, это не так страшно. Ведь самое главное - правильно перестраиваться. А как именно перестраиваться, мы тоже отрабатываем на тренировках. Важно, что ребята меня услышали и выдержали такую нагрузку. В перерыве спокойно поговорили. Единственное, что не получилось, - переходы из обороны в атаку, их было всего-то два. Тем не менее футболисты выполнили то, о чем их просили.

- Судья Лаша Верулидзе выдал футболистам немало карточек. Была ли игра настолько грубой, на ваш взгляд?

- Наверное, нет. Разговоры о судействе для тренеров под запретом. Но как-то все равно надо все это охарактеризовать. Излишне страховался, наверное, судья. Раздача карточек началась почему-то уже с первых минут. Видимо, опасался, что борьба будет зашкаливать. Была ли большая грубость?! Я бы так не сказал. На грани играли ребята. Но как по-другому?! По-другому и быть не может. Была достойная мужская борьба.