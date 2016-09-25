ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ В ЧЕБОКСАРАХ

Набирает обороты турнир ВХЛ-Б. После потери очков в Нижнем Тагиле (3:1 и 1:4) «Мордовия» победила и проиграла в Чебоксарах. В первом матче в чувашской столице в ворота хозяев были отправлены четыре безответные шайбы. Хет-трик записал на свой счет воспитанник электростальского хоккея Юрий Жданов. Автор еще одного гола - наш капитан Дмитрий Саразов.

Второй поединок вышел более напряженным и был ознаменован неудачей. Первый период выиграла «Мордовия», второй - ХК «Чебоксары», счет третьего игрового отрезка - 1:2. В итоге - 2:3 в пользу волжан. В настоящий момент таблицу, имея на балансе 15 очков, возглавляет самарский ЦСК ВВС. Столько же турнирных баллов, но после шести игр, у «Чебоксар». 14 очков успели набрать «Тамбов» и «Алтай», 13 - у «Ростова» (5-е место). 12 очков набрали «Славутич» и «Мордовия». 10 очков - у нижнетагильского «Юниора-Спутника». Совсем плохи дела у саратовского «Кристалл-Юниора» (3 очка) и «Челнов» (все еще без очков).

«Я думаю, что зрителям понравились прошедшие игры. Если исключить то, что в первом матче хозяева не смогли забить. Разделили очки пополам. Соперник был достоин победы во втором матче. Нас подвели 8 минут штрафа в первом периоде. Наелись, и потом было очень тяжело восстанавливаться. Сил на весь матч уже не хватило. Перейдут ли поединки Чебоксары - Саранск в будущем в разряд дерби? Да ради бога! Мы будем только рады этому» - общий комментарий по минувшему выезду Юрия Воробьева. В ближайшие выходные 8 и 9 октября «Мордовия» примет дома «Алтай».