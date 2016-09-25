КАСКАД МЕДАЛЕЙ В ПЕНЗЕ

С 30 сентября по 2 октября в Пензе состоялось открытое первенство детской лиги плавания «Поволжье». В соревнованиях приняли участие 19 юных спортсменов РСТЦ «Старт», в оппонентах у которых были представители Тольятти, Йошкар-Олы, Уфы, Саратова, Тамбова, Красноярска, Чехова, Сызрани, Энгельса и других городов страны.

Обладателем лучших результатов стал Илья Кайшев, завоевавший сразу четыре медали. Среди мальчиков 2007 года рождения и младше на дистанции 50 метров брассом мордовский пловец стал победителем. Наряду с этим две серебряные награды воспитаннику Алексея Плотникова принесли заплывы на 100 метров (комплекс) и 50 метров (в/ст). Еще один успех - «бронза» в заплыве 50 метров на спине.

В противостоянии девочек спортсменки региона-13 взяли пять медалей. Второе место на дистанции 50 метров на спине досталось Александре Пуловой. Затем Саша стала третьей на 50 метрах вольным стилем. Два «серебра» выиграла Виктория Андреева (50 и 100 метров брассом), а еще бронзовую награду на 100 метрах вольным стилем. Обе девочки тренируются под руководством Вячеслава Сибряева.