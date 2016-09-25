УШКИНА, ЮДИНА И САЮШКИНА ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТО» В ЭСТАФЕТЕ

Сборная Мордовии победила в эстафете юниорок на первенстве России в Ижевске. В острой борьбе за «золото» Наталья Ушкина, Алена Юдина и Диана Саюшкина опередили соперниц из Свердловской области. На третью ступень пьедестала поднялась сборная Пермского края. Тем временем юноши Мордовии (Евгений Гурьянов, Семен Носов, Сергей Нелин и Василий Лафуткин) стали девятыми.

Юные чемпионки занимаются под руководством Елены Сапожниковой и Александра Тюрина в СШОР по зимним видам спорта. С важным успехом спортсменок и их тренеров поздравил Владимир Волков. «Биатлон сегодня один из перспективных и развивающихся видов спорта в республике. Уверен, что ваше блестящее выступление на чемпионате России вдохновит наших спортсменов на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед в спорте и в жизни!» - говорится в официальном поздравлении Главы Мордовии.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2016

(23 - 29 сентября, Ижевск, Удмуртия)

Эстафета. Юниорки. 1. МОРДОВИЯ (Алена Юдина, Диана Саюшкина, Наталья Ушкина) - 58.57,8 (0+5). 2. Свердловская область (Алина Клевцова, Ирина Казакевич, Полина Шевнина) +45,4 (2+14). 3. Пермский край (Анна Кунаева, Алина Гилева, Валерия Васнецова) +1.13,7 (0+10).

Юниоры. Эстафета. 1. Тюменская область (Игорь Шетько, Вячеслав Малеев, Семен Бей, Александр Насекин) - 1.15:36,4 (1+13). 2. ХМАО-Югра (Антон Овсянников, Андрей Павлов, Денис Шадрин, Никита Поршнев) +30,9 (1+13). 3. Удмуртия (Константин Маев, Андрей Демидов, Дмитрий Бузмаков, Ильназ Мухамедзянов) +2.21,2 (1+10).