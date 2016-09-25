ЧЕМПИОНЫ МИРА СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сборная Вооруженных сил России завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира среди военнослужащих, состоявшемся в македонской столице Скопье.

Золотые медали занесли себе в коллекцию члены сборной команды Мордовии Жамболат Локьяев (весовая категория до 59 кг), Алексей Киянкин (66 кг) и Евгений Салеев (85 кг). Адам Курак (71 кг) стал серебряным призером, у Имиля Шарафетдинова (80 кг) и Кантемира Магомедова (98 кг) - бронза.

«Ваш успех - это несомненная заслуга мордовской школы греко-римской борьбы, которая имеет давние славные традиции. Убежден, это «золото» станет отличным стимулом для новых побед юных спортсменов в нашей республике», - подчеркнул в своем поздравлении борцам Глава Мордовии Владимир Волков.

Параллельным курсом в Нижнем Новгороде состоялся чемпионат России среди профсоюзов. Честь Мордовии защищали 12 воспитанников СШОР по борьбе имени Алексея Мишина. Итог выступления - четыре награды. «Золото» в активе Салиха Баширова (весовая категория 75 кг) и Егора Депцова (71 кг), «серебро» - в активе Дмитрия Петайкина (75 кг) и Станислава Климова (66 кг).