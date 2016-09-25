Антидопинг

30 сентября для воспитанников СШОР по фигурному катанию на коньках и СШОР по теннису имени Шамиля Тарпищева были проведены семинары, посвященные борьбе с допингом в спорте.

В ходе семинаров юные спортсмены узнали, что такое допинг, почему он запрещен в спорте, какие организации ведут борьбу с допингом и почему каждый спортсмен должен непременно следовать принципам честной игры. Особое внимание было уделено вопросу пагубного влияния допинга на здоровье. Каждый из участников семинаров имел возможность задать интересующие вопросы и высказать свое мнение о причинах употребления спортсменами запрещенных веществ.