Художественная гимнастика

На минувшей неделе воспитанницы республиканского филиала «Академии Ирины Винер» выезжали в подмосковный город Озеры, где состоялся турнир городов России и ближнего зарубежья «Кубок надежд».

Девочки из Саранска соревновались с гимнастками из Москвы, Рязани, Казани, Ижевска, Александрова. Самые юные участницы смогли попасть в шестерку лучших. Третье место заняла Емилия Вишнякова (группа «А», 2011 год рождения), четвертое место - у Полины Волковой (группа «В», 2011 год рождения). На турнире «Осенняя грация» в Москве девочки продемонстрировали следующие результаты: «бронза» - Анастасия Ильина (группа «А», 2009 год рождения), пятое место - у Софьи Гариковой (2009 год рождения). Юные гимнастки занимаются под руководством Валерии Слесаревой.