НАШ ПРИВОЛЖСКИЙ СБОРНИК

15-летний воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» Герман Поветкин стал серебряным призером Первенства России среди сборных юношеских команд субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола. Традиционные соревнования проходили под эгидой Российского футбольного союза.

Финальный турнир принимала Кострома. Поветкин выступал в сборной Приволжья, где наряду с ним были задействованы 17 юных футболистов казанского «Рубина». На групповой стадии волжане набрали равное количество очков со сверстниками из Московской области (по 8) и заняли второе место только по причине того, что забили на один мяч меньше. В полуфинале Приволжье смогло одолеть Москву (1:0). А вот в решающей битве за «золото» команде Германа немного не повезло - поражение 0:2 от юных «сатурновцев», представлявших интересы Подмосковья (0:2). Итог выступления - серебряные награды.

«Я получил уйму удовольствия и массу незабываемых впечатлений, - поделился своими впечатлениями наш юный сборник. - Мне все очень понравилось. Казанская команда и тренеры приняли меня хорошо. Сплоченная атмосфера внутри коллектива способствовала успешному выступлению. Жаль, что в финале немного не повезло».